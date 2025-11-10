17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
10 листопада 2025, 14:45

Від 50 до 163 млн грн: НАБУ перевіряє можливе привласнення коштів на будівництві лікарні у Полтаві

10 листопада 2025, 14:45
Фото: Інтернет-видання "Полтавщина"
У 2024 році обласний департамент будівництва Полтавської ОВА уклав договір із ТОВ "Енкі Констракшн" на реконструкцію корпусу Полтавського обласного клінічного кардіоваскулярного центру на суму 109,7 млн грн

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За матеріалами слідства, посадовці та підрядник завищували вартість робіт і будівельних матеріалів, а субпідрядники використовували дешеві та неякісні матеріали, а також некваліфікованих працівників.

Серед фігурантів справи – колишній перший заступник начальника Полтавської ОВА Богдан Корольчук, чинний перший заступник директора обласного департаменту будівництва Віталій Кулинич та начальник управління капітального будівництва цього департаменту Сергій Сизько. Окрім того, розслідування охоплює службових осіб ТОВ "Енкі Констракшн" та інших приватних підприємств.

Реконструкція Полтавського кардіоцентру була запланована у межах Програми з відновлення України.

Початкова вартість проєкту становила 49,5 млн грн, але після кількох коригувань кошторис зріс до 163,2 млн грн. Філія "Укрдержбудекспертизи" провела експертизу оновленого проєкту, а ТОВ "Енкі Констракшн" стало єдиним учасником тендеру.

Детективи НАБУ вже провели обшуки у робочих кабінетах посадовців та за місцем проживання фігурантів, а також оглянули транспортні засоби. Триває збір доказів та встановлення всіх учасників корупційної схеми.

Як відомо, НАБУ також розслідує привласнення більш ніж 17 млн грн на будівництві оборонних споруд на Донеччині та Полтавщині.

Фортифікаційний скандал: що відомо

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

За його даними, для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Згодом Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Тим часом, справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро. Наприкінці жовтня детективи провели обшуки у посадовців.

НАБУ підтвердило, чиновники Полтавської ОВА отримували хабарі у 4 млн грн і навіть BMW X7 за "сприяння" підрядам ENKI Construction. Під час обшуків вилучено сотні тисяч доларів, печатки офшорів і схеми ухилення від мобілізації.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

