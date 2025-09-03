15:14  03 сентября
03 сентября 2025, 19:26

Строительство фортификаций в Полтавской области обошлось более чем в 370 млн грн

03 сентября 2025, 19:26
Фото: иллюстративное
Полтавская ОВА обнародовала детали завершенного строительства фортификационных сооружений и назвала общую сумму затрат

Об этом сообщает и.о. начальника Полтавской областной военной администрации, передает RegioNews.

В Полтавской области сообщили о завершении строительства фортификационных сооружений, вокруг которых в публичном пространстве появилась спорная информация. В областной военной администрации заявили, что распространяемые некоторыми лицами сведения неполные, неточные и имеют признаки манипуляций.

По официальным данным, на 3 сентября 2025 года полностью возведено 14 взводных опорных пунктов и линии невзрывных заграждений. Все работы осуществлены по утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ГП "Укргосстройэкспертиза". Качество сооружений подтверждено несколькими проверками, в частности, Национальным научным центром "Институт судебных экспертиз имени профессора М. С. Бокариуса", а также представителями командования сил поддержки ОТУ "Луганск", участвовавших в разработке схем укреплений.

Строительство фортификаций обошлось в 375 млн. грн. Из этой суммы около 70 млн. грн. составляет налог на добавленную стоимость, более 240 млн. грн. потратили на закупку материалов, а еще около 65 млн. грн. – на строительные работы. В ОВА подчеркнули, что попытки дискредитировать региональные власти и лиц, задействованных в усилении обороноспособности, продолжаются не первый год, однако не имеют результатов.

Областная администрация инициирует дополнительные проверки, чтобы подтвердить отсутствие нарушений со стороны заказчика. Также ожидается, что будет дана правовая оценка действиям распространяющих информацию с целью дискредитации работы власти. Жителей области призвали внимательно проверять получаемые сведения и критически относиться к сообщениям, которые могут играть на руку врагу.

Ранее сообщалось, стоимость строительства фортификационных сооружений в Запорожской области является одним из самых низких в Украине, а работы выполняли подрядчики, готовые работать вблизи фронта.

