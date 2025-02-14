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14 февраля 2025, 16:26

Корольчук, новый заместитель председателя Госфинмониторинга Пронина, получил соцпомощь при полуторамиллионной зарплате

14 февраля 2025, 16:26
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фото: Facebook / Богдан Корольчук
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Кабинет Министров 14 февраля принял решение о назначении Богдана Корольчука первым заместителем председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины. До этого он работал первым заместителем председателя Полтавской ОВА Филипа Пронина

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Согласно поданной декларации, Богдан Корольчук в 2024 году в должности первого заместителя начальника Полтавской ОВ получил 1 млн 669 тыс. грн зарплаты. А также подарок в неденежной форме стоимостью 1 млн. грн.

Его супруга Татьяна Корольчук получила 91 тыс. грн от предоставления имущества в аренду, 10 тыс. грн как ВПЛ, 3 тыс. грн "Зимняя Поддержка".

По данным издания, Корольчук после назначения Пронина в Киев ушел в отпуск и отправился в столицу, где стажировался перед назначением.

Справка

Богдан Корольчук начал свой трудовой стаж со службы в органах Нацполиции. Имеет звание майора.

С апреля 2022 по декабрь 2023 - работал в должности заместителя начальника управления полиции - начальника следственного отдела Полтавского районного управления полиции ГУНП в Полтавской области.

В декабре 2023 года он был назначен на должность первого заместителя председателя Полтавской ОВА. Которую в то время возглавлял Филипп Пронин.

Напомним, в конце 2024 года Зеленский уволил Пронина с должности начальника ОВА.

В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с облсоветом, судом из НАПК и тем, что слишком много времени проводил в Киеве, и за год работы не стал ни своим в возглавляемом регионе, ни смог сформировать свою команду.

В декабре 2024 года Кабмин назначил Пронина главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

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Полтава Богдан Корольчук Пронин Филипп Евгеньевич назначение Государственная служба финансового мониторинга
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