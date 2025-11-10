Иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых, по версии следствия, чиновники обсуждают схемы "откатов" при реализации проектов по строительству укрытий и защитных конструкций для энергетической инфраструктуры

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Записи были получены в рамках расследования возможных злоупотреблений при использовании бюджетных средств, выделенных на укрепление объектов энергетики в условиях войны.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в Украине проводятся масштабная операция по разоблачению коррупции в энергетическом секторе. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Ранее стало известно, что 10 ноября детективы проводит обыски у эксминистра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Также проводятся обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По данным СМИ, Миндич оставил Украину за несколько часов до обыска.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявление об уходе Германа Галущенко с должности Министра юстиции. Кроме того, он инициировал постановление об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики.