12:27  10 ноября
В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент
08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
10 ноября 2025, 12:07

НАБУ обнародовало аудио, где чиновники и бизнесмены "делили" деньги на энергетическую безопасность

10 ноября 2025, 12:07
Иллюстративное фото: из открытых источников
НАБУ обнародовало аудиозаписи, на которых, по версии следствия, чиновники обсуждают схемы "откатов" при реализации проектов по строительству укрытий и защитных конструкций для энергетической инфраструктуры

Об этом информирует пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Записи были получены в рамках расследования возможных злоупотреблений при использовании бюджетных средств, выделенных на укрепление объектов энергетики в условиях войны.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в Украине проводятся масштабная операция по разоблачению коррупции в энергетическом секторе. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Ранее стало известно, что 10 ноября детективы проводит обыски у эксминистра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Также проводятся обыски у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По данным СМИ, Миндич оставил Украину за несколько часов до обыска.

Народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявление об уходе Германа Галущенко с должности Министра юстиции. Кроме того, он инициировал постановление об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики.

обыски НАБУ коррупция откат спецоперация схема аудиозаписи
На оккупированном Запорожье россияне отлавливают домашних животных ради меха
10 ноября 2025, 16:15
В Киеве ГБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся перепродать квартиру умершего человека
10 ноября 2025, 15:59
Смертельное ДТП в Харьковской области: погибла 17-летняя девушка, водителя задержали
10 ноября 2025, 15:45
Женщина из Тернополя потеряла более 100 тысяч гривен из-за мошенников
10 ноября 2025, 14:59
В Харьковской области загорелся жилой дом: что известно
10 ноября 2025, 14:55
От 50 до 163 млн грн: НАБУ проверяет возможное присвоение средств на строительстве больницы в Полтаве
10 ноября 2025, 14:45
В Одессе судили наркокурьера, который маскировал "товар" в посылках с одеждой и игрушками
10 ноября 2025, 14:38
Во Львове после укуса кота умерла женщина: подозревают бешенство
10 ноября 2025, 14:04
В Тернопольской области грузовик врезался в магазин
10 ноября 2025, 13:51
ГНСУ не раскрывает, покинул ли страну совладелец "Квартала 95" Миндич
10 ноября 2025, 13:33
