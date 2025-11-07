17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 20:55

Друзья Кулебы из Полтавской ОВА дважды заработали на строительстве фортификаций в Донецкой области – нардеп

07 ноября 2025, 20:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В реестре появились определения по аресту имущества изъятого у должностных лиц Полтавской ОВ во время обысков

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По словам нардепа, то, что начиналось как расследование НАБУ по фортификациям, открыло 14 отдельных кейсов, в частности:

  • непосредственная кража на фортификациях Полтавской ОВА;
  • незаконченное покушение на воровство денег на реконструкции кардиоцентра;
  • предоставление неправомерной выгоды должностным лицам военкомата, снятие с розыска и безосновательное бронирование;
  • неправомерная выгода Корольчуку (это зам Пронина) в виде личного водителя;
  • неправомерная выгода должностным лицам Полтавской ОВА на сумму более 4 млн грн;
  • неправомерная выгода в виде автомобиля BMW X7 стоимостью 3,5 млн. грн. для руководителя департамента Полтавской ОВА;
  • организация схемы уклонения от мобилизации;
  • вымогание и получение должностными лицами ТЦК неправомерной выгоды;
  • предоставление Корольчуком для "ЭНКИ Констракшн" служебной информации с целью предоставления незаконного преимущества на закупках.

"И это только то, что НАБУ получило, расследуя основной кейс. Поверьте, эта история в видео шокирует даже самых опытных. И это даже уже не о Полтаве, а об уровне и трэше по всем регионам", – подытожил Железняк.

Как сообщалось, Антикоррупционное бюро расследует дело о строительстве фортификаций, которое организовала Полтавская ОВА в Донецкой области. По версии следствия, отдельные работники областного Департамента строительства и ЖКХ дополнительно получили автомобиль BMW X7 стоимостью более 3,5 млн грн в качестве неправомерной выгоды за помощь компании в заключении контрактов, приеме работ и согласовании дополнительных соглашений.

Полтавская ОВА Донецкая область строительство фортификаций коррупция скандал
