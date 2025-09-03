01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 09:29

Хищения на фортификациях Донетчины: как Пронин "растворил" в схемах 200 млн гривен – расследование

03 сентября 2025, 09:29
Скриншот с видео
В 2024 году Полтавская областная военная администрация получила около 400 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой области. Однако вместо надежной защиты для военных там появились только условные постройки – палки, несколько ям и некачественные материалы. Эксперты называют это больше имитацией, чем реальным укреплением, неспособным противостоять современному оружию

Об этом говорится в расследовании, которое обнародовал народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его данным, более 200 миллионов гривен из этих средств, вероятно, были похищены через схемы с завышенными ценами и фиктивными услугами. Материалы закупались через фирмы-посредники по значительно завышенным ценам, а часть объемов строительных материалов вообще не поставлялась.

Ключевую роль в этой схеме играл Филипп Пронин – тогдашний глава Полтавской ОВА, фактически позволивший коррупционным сделкам совершаться безнаказанно. Пронин является одноклассником вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы и после скандала с фортификациями получил должность в Госфинмониторинге – одном из самых влиятельных финансовых органов страны.

В разговорах, зафиксированных правоохранителями, подчиненные Пронина не только знали о мошенничествах, но и активно способствовали их организации, в частности из-за фиктивных договоров и уклонения от уплаты НДС.

Несмотря на масштабные злоупотребления и некачественное выполнение оборонного заказа, никто из руководства Полтавской ОВА не понес реальной ответственности. Напротив, фигуранты сделок получили новые государственные контракты на миллиарды гривен, а Пронин продолжает руководить ключевыми государственными финансовыми органами, подчеркнул нардеп.

Напомним, в прошлом году в конце года Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В декабре 2024 года Кабмин назначил его главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

