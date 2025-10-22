НАБУ провело обыски у должностных лиц Полтавской ОВА по делу о хищении средств на фортификациях

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, обыски состоялись, в частности, у первого заместителя председателя Финмона Пронина Богдана Корольчука, подрядчика строительства ООО Энки Констракшн и чиновников разного уровня Полтавской ОВА.

Сам Пронин, ранее возглавлявший Полтавскую ОВА, сейчас находится в заграничной командировке, отметил Железняк.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк обвинил бывшее и нынешнее руководство Полтавской ОВА, акцентируя внимание на возможных нарушениях и махинациях при строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области. По его данным, полтавские компании заставляли работников строить фортификации в Донецкой области в обмен на бронирование. Железняк сообщил, что для поиска рабочих Полтавская ОВА применила "креативный" подход: предприятия получали статус критически важных и бронирование от мобилизации в обмен на делегирование своих работников для строительства. Если отказывались – бронирование не давали.

Как сообщалось, Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений. Об этом в своей статье писал журналист Владимир Мыленко.