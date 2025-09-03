Парламент вызвал главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина на "ковер" из-за скандала с фортификациями

Фото: из открытых источников

Соответствующую инициативу на пленарном заседании озвучил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Заслушать Пронина планируют в четверг, 4 сентября, в 10.00.

Кроме того, нардеп Алексей Устенко предложил заслушать и.о. председателя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута – его также вызывают в Верховную Раду.

Причина – информация о масштабных коррупционных злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Речь идет о том, что некоторые компании получали дополнительные миллиардные тендеры, несмотря на серьезные нарушения, такие как повышенные сметы, фиктивные услуги и использование некачественных материалов.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

