11:57  03 сентября
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 13:36

Парламент вызвал главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина на "ковер" из-за скандала с фортификациями

03 сентября 2025, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада вызвала на завтрашнее заседание главу Госфинмониторинга, экс-руководителя Полтавской ОВА Филипа Пронина

Соответствующую инициативу на пленарном заседании озвучил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Заслушать Пронина планируют в четверг, 4 сентября, в 10.00.

Кроме того, нардеп Алексей Устенко предложил заслушать и.о. председателя Полтавской областной военной администрации Владимира Когута – его также вызывают в Верховную Раду.

Причина – информация о масштабных коррупционных злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений в прифронтовых регионах. Речь идет о том, что некоторые компании получали дополнительные миллиардные тендеры, несмотря на серьезные нарушения, такие как повышенные сметы, фиктивные услуги и использование некачественных материалов.

Напомним, ранее Ярослав Железняк обнародовал расследование, в котором говорилось о возможном хищении более 200 миллионов гривен на обустройстве фортификационных сооружений в Донецкой области.

Согласно его данным, ключевой фигурой этой схемы был Филипп Пронин, который в то время занимал должность председателя Полтавской областной военной администрации и фактически способствовал безнаказанному совершению коррупционных махинаций.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВР Донецкая область Филипп Пронин заседание парламента фортификации Полтавская ОВА хищение средств Владимир Когут
Хищения на фортификациях Донетчины: как Пронин "растворил" в схемах 200 млн гривен – расследование
03 сентября 2025, 09:29
Бывший чиновник и подрядчик подозреваются в завладении почти 25 млн грн на нужды ВСУ
02 сентября 2025, 12:47
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
03 сентября 2025, 15:14
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
03 сентября 2025, 15:01
В Хмельницкой области в результате утренней атаки россиян погиб 45-летний мужчина
03 сентября 2025, 14:59
Мифы о новом союзе Китая и России
03 сентября 2025, 14:59
Дочь Фарион требует от подозреваемого многомиллионную компенсацию
03 сентября 2025, 14:49
В Калуше во время обстрела в бомбоубежище родились двое детей
03 сентября 2025, 14:33
В Тернопольской области с начала 2025 года полицейские разыскали 165 детей
03 сентября 2025, 14:25
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 13:59
В Киеве во время проверки документов военнообязанный укусил полицейского
03 сентября 2025, 13:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »