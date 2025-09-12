"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне

Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений

Фото: экс-глава Полтавской ОВА Филипп Пронин и нынешний начальник ОВА Владимир Когут

Тема зарабатывания на войне в Украине является одной из самых популярных и долго будет такой, независимо от того, когда именно закончится война (по крайней мере, ее горячая фаза). Еще в 2019 году, в условно мирное время, эта тема довольно успешно – с точки зрения итогового результата – раскручивалась против тогдашней власти. Теперь же, во времена полномасштабки, тема эта по понятным причинам приобрела невиданную ранее масштабность. И, опять-таки, по понятным причинам в этой теме оказалась замазанной нынешняя власть, которая и стала властью, в частности, на теме критики "наживы на войне" предшественников.

Одним из самых ярких примеров стал кейс полтавской областной власти и фортификационных сооружений. Для тех, кто не в курсе, фортификации эти строились, конечно, не на территории Полтавщины, там боевые действия пока не ведутся и, дай Бог, не будут вестись – а на не оккупированной россиянами части Донецкой области.

Пирамиды Пронина

Началась вся эта история еще при предыдущем главе Полтавской областной военной администрации Филиппе Пронине. Мы уже писали о том, что в карьере Пронина и до полтавской командировки хватало скандальных эпизодов – скажем, в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), где его заподозрили во взаимном выписывании немаленьких надбавок к зарплате с главой АРМА. Впрочем, тогда это дело суд закрыл, не найдя "признака конфликта интересов".

Так вот, как отметил народный депутат Ярослав Железняк, активно педалирующий тему строительства фортификационных сооружений на территории Донецкой области силами Полтавской ОВА, началась эта история еще в феврале прошлого года, когда эту областную военную администрацию возглавлял Филипп Пронин.

Именно при нем были подписаны 16 соответствующих контрактов на общую сумму более 370 миллионов гривен. Все эти контракты Полтавская ОВА подписала с одним подрядчиком – ООО "Энки Констракшн". Как известно, сейчас, во время действия военного положения, подобные работы можно проводить вне процедуры прозрачных тендеров. Поэтому неудивительно, подчеркнул Железняк, что окончательные суммы постепенно росли и росли.

Так, говорится в расследовании нардепа, только на теме заградительных пирамид, используя посредника, компанию "Примум Актив", было отмыто немало средств – учитывая то, что ООО "Энки Констракшн" посредник поставлял эти пирамиды по 2161 гривне за единицу товара, а впоследствии в той же компании, но уже для других заказчиков, цена резко упала до 541 гривны.

Фортификационные схемы

Разумеется, завышение цен на товары и услуги – это, так сказать, классика жанра. Но был в этой истории еще один очень интересный эпизод, о котором Железняк тоже рассказал. Этот эпизод связан напрямую со строительством фортификационных сооружений. Вот именно на "строительных работах", как отметил нардеп, и отмывалось немало денег.

Схему эту Железняк описал очень просто. По его словам, "ряд частных и даже коммунальных компаний могли получить "критичность" в обмен на делегирование своих работников для такого строительства". То есть Полтавская областная военная администрация, будем говорить прямо, "нагибала" бизнес или вообще коммунальные структуры на фактически бесплатные работы в Донецкой области. Платой за эти работы становилась возможность получить статус критически важных предприятий и, например, бронировать своих работников (что в нынешних условиях достаточно важно, потому что бизнес все сильнее испытывает нехватку рабочих рук, пока прикрывая это пафосной рекламой о привлечении женщин в те сферы, где их и близко не было).

А деньги, выделенные на эти строительные работы, падали в соответствующие карманы. Впоследствии Железняку начали поступать уже прямые показания из районов Полтавщины о том, что такая схема действительно применялась. А также о том, что полученная возможность быть "критическим" и оформлять "бронирование" использовалась предприятиями для предоставления брони "нужным людям". Словом, схема оказалась многоступенчатой и широкомасштабной, выйдя уже за пределы собственно Полтавской ОВА.

Как отреагировала ОВА

Какова же была реакция уже нынешнего главы Полтавской областной военной администрации Владимира Когута, которого Пронин после себя "оставил на хозяйстве", спросите вы? А она была. Когут, "учитывая резонанс в СМИ, пригласил народного депутата Ярослава Железняка посетить Донетчину, лично осмотреть фортификации, которые в 2024 году были построены Полтавской ОВА".

Все бы ничего, но, как ответил на это приглашение нардеп, "и я, и они прекрасно знают, что речь идет об участке, который мы уже потеряли". Так что лично осмотреть и проверить – не получится. Разве что у Когута есть какие-то тайные договоренности с российскими оккупационными войсками…

Поэтому мы просто зацитируем Железняка по его расследованию, что же там за фортификации. А цитата будет вот такая: "Там должны быть козырьки, арочные конструкции, бетонные перекрытия. Всего этого мы не видим. Глубина перекрытия в блиндаже недостаточна против попадания тяжелой арты или бомбы. Отсутствует антиподрывный барьер, то есть бетонные плиты или мешки с песком. Отсутствует дополнительное перекрытие перед блиндажами, вернее над блиндажами. […] Ну и во входах в блиндажи точно должен быть обязательный поворот на 90 градусов, чтобы ограничить движение БпЛА. Этого мы тоже не видим".

В целом же, как выяснил народный депутат, на этом действительно критически важном для Украины строительстве могло быть украдено по меньшей мере 200 миллионов гривен. Что ж, похоже, словосочетание "полтавские фортификации" в скором времени может войти в украинские словари фразеологических оборотов, вытеснив оттуда древние "потемкинские села". Жаль только, что это происходит в столь страшное время и столь дорогой ценой.