Депутатка Киевсовета предстанет перед судом за присвоение 300 000 грн

Следователи установили, что депутат Киевсовета этим летом присвоила 300 000 грн во время приватизации коммунального помещения в Голосеевском районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на момент правонарушения фигурантка возглавляла благотворительный фонд, арендовавший коммунальное помещение площадью 168 кв. м.

В пределах договора аренды фонд имел право на выкуп помещения. Депутат инициировала завышенные ремонтные работы ("неотъемлемые улучшения") для уменьшения стоимости объекта.

После этого она приватизировала помещение за бесценок и получила 300 000 грн. компенсации из бюджета.

Ей объявлено подозрение за:

ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах);

ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Обвиняемая предстанет перед судом, ей грозит до пяти лет лишения свободы.



