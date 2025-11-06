НАБУ расследует дело о строительстве фортификаций, организованном Полтавской ОВА в Донецкой области

фото: Полтавская ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

По данным досудебного расследования НАБУ, в 2024-2025 годах должностные лица Полтавской ОВО по предварительному сговору с представителями киевского ООО "Энки Констракшн" и других предприятий, присвоили более 17 млн грн бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Полтавской и Донецкой областях и реконструкцию корпусов Полтавы. Присвоение происходило путем искусственного завышения стоимости строительных материалов и включения в смету фактически не выполнявшихся работ.

"Из обнародованных деталей досудебного расследования известно, что в период 2024-2025 годов должностные лица Полтавской ОВ получили более 4 млн грн взяток от ООО Энки Констракшн за содействие в заключении договоров и оплате работ по строительству фортификационных сооружений", – говорится в материале.

Кроме того, по версии следствия, отдельные работники областного Департамента строительства и ЖКХ дополнительно получили автомобиль BMW X7 стоимостью более 3,5 млн. грн. в качестве взятки за помощь компании в заключении договоров, приеме работ и согласовании дополнительных соглашений.

В сентябре текущего года было возбуждено уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств в крупных размерах (ч. 5 ст. 191), получения и предоставления взятки должностными лицами (ч. 4 и ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участия в преступлении и покушении на него (ч. 1). 15), а также за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Напомним, в конце октября НАБУ провело обыски у должностных лиц Полтавской ОВА по делу о хищении средств на фортификациях. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.