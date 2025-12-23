"Никто так не скрывался": как журналисты искали бизнесмена Миндича в Израиле

Фото: УП

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что фигурант дела НАБУ по коррупции в энергетике, бизнесмен Тимур Миндич, которого нашли в Израиле, скрывается и выходит на улицу в маскировке.

передает RegioNews.

По словам журналиста, поиски Миндича начались 10 ноября, когда стало известно, что он уехал из Украины.

"Работу по поиску этого бизнесмена мы не прекращали ни на день. Важно сказать, что Тимур Миндич ведет очень закрытый образ жизни и найти его нелегко, поскольку он никуда не ходит, ничего почти не посещает и мало с кем встречается", – отметил Ткач.

Журналист добавил, что источники "УП" в политических и бизнес-кругах сообщали, что Миндич "очень не хотел, чтобы мы его нашли".

"Хотя у него была информация о нашем приезде в Израиль. Возможно, ему кто-то помогает, возможно, какие-то правоохранители", – сказал Ткач.

Комментируя возможное влияние Миндича на политику в Украине, журналист подчеркнул, что дело НАБУ и САП еще не завершено, и многие фигуранты до сих пор занимают должности.

"Если хотите мое профессиональное мнение, первоочередная задача – остановить серьезные коррупционные проявления, влияющие на обороноспособность страны, была выполнена. Но дальнейших шагов от руководства государства мы не видим, поэтому многие люди, связанные с Миндичем и другими фигурантами, остаются на должностях", – пояснил Ткач.

Относительно фото Миндича, опубликованного "УП", журналист рассказал, что оно сделано во время прогулки бизнесмена.

"Он законспирирован – шапка, очки. В Израиле достаточно тепло, но человек максимально меняет внешность, когда выходит из дома", – добавил Ткач.

Ткач отметил, что Миндич, имеющий израильское гражданство, пока не готов вернуться в Украину для дачи показаний НАБУ, и чувствует себя в безопасности из-за сложности экстрадиции из Израиля.

"Я считаю, что он не готов возвращаться. Ему здесь удобно, очень редко, когда Израиль экстрадировал своих граждан", - сказал расследователь.

Напомним, в начале недели стало известно, что журналисты "Украинской правды нашли подсанкционного бизнесмена Тимура Миндича, в Израиле.

Тимур Миндич – экссовладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

В ноябре НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

11 ноября журналисты обнародовали имена всех фигурантов дела. Среди них:

Тимур Миндич ("Карлсон"),

эксрадник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"),

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"),

Александр Цукерман ("Шугармен"),

Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом". Впоследствии Высший антикоррупционный суд получил залог за работниц "бэк-офиса" – Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

На фоне скандала Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук.

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

СБУ начала расследование против бизнесмена Миндича из-за подозрения в госизмене и возможных контактов с иностранными спецслужбами.

