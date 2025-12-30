Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев

иллюстративное фото: из открытых источников

Полномасштабная российско-украинская война постепенно приближается к двум знаковым и символическим отметкам – четвертой годовщине с момента начала и 1418-го дня войны. (1418 дней продолжалась так называемая "Великая Отечественная Война", так в СССР называли, а в РФ продолжают называть германо-советский военный конфликт в рамках Второй мировой войны). Российскому агрессору, по большому счету, похвастаться перед этими датами нечем – оккупанты не смогли захватить даже всю территорию Донецкой области, что уж говорить о других вписанных в их Конституцию регионах (часть они даже успели потерять, как правобережье Херсонщины) или вообще "Киев за три дня".

Но война, несмотря на не очень удачное для Российской Федерации и ее армии развитие сюжета, продолжается. Продолжается, как всем, кроме Дональда Трампа, понятно – через позицию одного человека. Того самого, который называет себя президентом России. Итак, говоря о том, какой может стать российско-украинская война в 2026 году, нужно не забывать об этом факторе. И он совсем не так эфемерен, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому рассмотрение вариантов мы начнем именно с него.

1. Остановка войны

Начнем с того, что в истории страны, которой руководили из Кремля, уже была одна такая война – Корейская. Напомним, что в начале марта 1953 года умер председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин, а уже в апреле между участниками войны начались переговоры, которые, несмотря на определенную активизацию, завершились подписанием соглашения и остановкой войны 27 июля.

К слову, один из участников конфликта соглашение так и не подписал. Это, между прочим, была Южная Корея – то есть та страна, роль которой (если достаточно условно, но все же привлечь "за уши" одну войну к другой) сейчас выполняет Украина. Это к тому, что и в нашей ситуации может быть так, что договор подпишут, скажем, Россия, США, Китай, Великобритания и Евросоюз, а Украина нет, но война все равно остановится.

Ибо главным фактором здесь является жизнь, вернее, смерть диктатора, который фактически один заинтересован в ее продлении. Нет, в том, что русские элиты наживаются на войне, сомнений нет. Но экономический кризис, который в начале 2026 года постепенно перерос в настоящий крах целых отраслей экономики, – это не та ситуация, когда можно нажиться. Так или иначе, а те, кто гипотетически придут на место Путина, войну захотят остановить, а не продолжать.

Но пока Путин жив или экономика России не развалилась полностью (то есть до состояния, когда денег на войну не будет вообще, абсолютно и окончательно), война будет продолжаться. И здесь мы видим целых три варианта развития событий.

2. Провал украинской обороны

Первый из них – самый желанный для Владимира Путина. Это ситуация, когда украинская оборона развалится до такой степени, что российская армия перейдет к стремительным наступательным операциям с быстрым захватом территорий.

Собственно что-то похожее мы видели в августе-сентябре 2022 года в исполнении Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Где-то так мечтает наступать и Путин. Предположим, это у него получится. Давайте поразмыслим, до каких границ российская армия сможет дойти при таком, наиболее благоприятном варианте развития событий.

Для начала отметим, что природной линией фронта станет Днепр. Тот, вернее, та, что река. Уже в Херсонской и Запорожье мы увидели, что перейти это водное препятствие агрессор не способен. А выше Запорожья, левобережную часть которого теоретически россияне мечтают захватить – каскад водохранилищ, только усложняющий проблему.

Так что, скорее всего, даже при самых неблагоприятных условиях Украина потеряет разве что остаток Запорожской и часть Днепропетровской областей. Но левобережье Днепра, того, что город, скорее всего, сохранит даже в такой ситуации – слишком уж там сложная для оккупантов и географическая ситуация, и логистическая. Конечно, все это можно будет объявить великой победой – как же, "освободили" всю Запорожскую область, записанную в Конституцию РФ – но, по большому счету, это будет не столько победа России, сколько поражение Украины. Хотя бы потому, что под непосредственными ударами агрессора или в оккупации окажется весь промышленный комплекс Запорожья, являющийся существенной составляющей отечественной экономики.

Впрочем, такой вариант мы считаем маловероятным по одной простой причине. У России нет сейчас (и вряд ли появятся в ближайшем будущем) таких ресурсов, чтобы проводить подобные наступательные операции. Даже с Купянском Путин опозорился на весь мир, хотя для его захвата нужно было гораздо меньше войск, чем для того, чтобы дойти до ДнепроГЭС или Самара.

3. Острые украинские контратаки

Второй вариант также, к сожалению, не очень вероятен, но все же здесь мы имеем больше оснований предполагать его. Ибо перед нами – пример уже упомянутого Купянска, где Силы обороны Украины под командованием генерал-майора Михаила Драпатого выбили оккупантов из "занятого" теми населенного пункта.

Впрочем, здесь следует отметить очень важный нюанс. История с купянской операцией, скорее всего, не сугубо военная, а военно-политическая. Вспомните, что в ноябре Путину доложили об "освободении" Купянска, и он потом начал этим кичиться, заявляя, в частности, что "так, как в Купянске – будет и в других местах". Скорее всего, и визит Владимира Зеленского во въезд в Купянск, и операция Драпатого были связаны именно с этим – а еще с переговорами в США, где фактор Купянская (а точнее успехов на этом участке фронта) мог и еще может стать значимым.

Поэтому при тех или иных условиях подобные контратаки ВСУ могут случиться в других направлениях. Скажем, в Гуляйполе, которое сейчас повторяет судьбу Купянска. Вопрос только в том, хватит ли у нас войск и хватит ли самого Драпатого, уже неоднократно показывавшего себя настоящим "антикризисным военным менеджером".

4. Суперзатратное ползучее наступление РФ

Последний вариант развития событий на фронте в 2026 году, который в то же время является наиболее очевидным – это фактически продолжение той войны, которая есть сейчас. За исключением, скажем, купянского успеха ВСУ и гуляйпольского провала 102-й или 106-й бригады (в той истории с захватом российской ДРГ много непонятного и туманного).

То есть – оккупанты продолжат так же давить, завоевывать метр за метром, платя за это невероятную цену. Такую, о которой в конце 2025 стало известно, что, скажем, на Добропольском направлении соотношение потерь между сторонами составляет просто космические 15 к 1. Эти цифры могут означать только одно – Путину нравится то, что его армия постепенно продвигается, а уровень потерь его не смущает. По крайней мере, пока а) есть деньги на новых контрактников; б) в самой России нет массовых выступлений против войны.

Но даже в этом варианте для России есть две проблемы. Во-первых, украинская оборона. В глубине, на некотором расстоянии от нынешней линии фронта, все это время строились линии обороны, пройти которую россиянам, даже завалив их телами на несколькометровую высоту, будет невероятно трудно. Во-вторых, ситуация в экономике, где денег все меньше даже на войну. А объявлять общую мобилизацию Путин боится, потому что, на примере реакции на частичную мобилизацию, в 2022 году – догадывается, что его будет ждать.

Поэтому четвертый вариант примечателен тем, что в течение 2026 года это наступление, с одной стороны, будет продолжаться, а с другой – при отсутствии серьезных провалов в рядах Сил обороны Украины, будет постепенно затухать по естественным причинам (поток контрактников будет уменьшаться, некого будет бросать в "мясные штурмы").

Такие мы видим варианты российско-украинской войны в 2026 году. А какой из них воплотится в жизнь – увидим уже на практике.