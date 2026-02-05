Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины

Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины

На рубеже 2025-2026 годов российско-украинская война несколько трансформировалась по сравнению с предыдущими периодами. На земле оккупанты очень медленно ползут, теряя очень большое количество личного состава (единственного их реального ресурса) – так, что уже, по некоторым данным, пересекли символическую отметку "теряем больше, чем пригоняем контрактников из России". В воздухе россияне продолжают ракетно-дроновые атаки, но, учитывая климатические условия нынешней зимы, сделали акцент на выбивании теплогенерирующих мощностей украинской экономики.

При этом за последние недели атаки эти касаются практически в 100% случаев левобережной и центральной Украины, включая Киев. Западные регионы Украины даже сигнал тревоги слышат гораздо реже, чем столица, не говоря уже о таких городах, как Харьков или Запорожье. Последствия этих сигналов для Закарпатья, Галичины и Буковины вообще снизились практически до нуля – если не считать случаев увеличения времени отключения света.

Но мысли о том, что закарпатцы и галичане могут и забыть о войне – очень ложны. И российские спецслужбы не устают об этом напоминать. Очередную историю раскрыла Служба безопасности Украины, и история эта касается, с одной стороны, самого безопасного региона Украины, а с другой – одного из важнейших объектов украинской энергетики.

Спецоперация ФСБ в Прикарпатье

Речь о Прикарпатье, Ивано-Франковская область. Где украинская спецслужба разоблачила очередной эпизод деятельности спецслужбы российской. История, по большому счету, классическая. Молодая девочка, несовершеннолетняя (17 лет), выпускница местного колледжа. Искала работу, для чего разместила объявление на одном из соответствующих ресурсов. То, что эти ресурсы регулярно мониторят российские ФСБшники уже давно ни для кого не секрет. И то, что некоторые клюют на предложения "сотрудничества" из Лубянки – тоже.

Вот и жительница Ивано-Франковска клюнула на эту наживку. Схема тоже классическая – "легкий заработок", всего-навсего поехать и пофотографировать то, что просит заказчик. "Им" оказался один из ключевых объектов энергосистемы Украины на Западе – Бурштынская ТЭС, которая за время полномасштабного вторжения неоднократно становилась объектом атак российских ракет.

Кроме того, по данным правоохранительных структур, девушка "исследовала" не только теплоэлектростанцию на севере Ивано-Франковской области, но и одну из опорных подстанций в самом областном центре. К счастью, довольно быстро она попала в руки украинских силовиков, и теперь, скорее всего, получит свои десять лет по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Но проблема не в одной этой девушке.

История повторяется, хоть и без крови

Почти год назад, 11 марта в Ивано-Франковске произошли два взрыва. Один из них произошел у железнодорожного вокзала, другой – в квартире, которую для выполнения задания ФСБ арендовали два молодых человека, 15- и 17-летние студенты колледжей. Старший из юношей погиб, младший получил не только ампутацию ног, но и соответствующее уголовное дело.

Ситуация была аналогичной – вчерашние школьники искали работу, нашли ее посредством предложения с той стороны линии боевого столкновения и, кажется, довольно легко согласились. Что обернулось для них очень серьезными последствиями. Новая история обошлась без взрывов, то есть юной прикарпатской женщине ничего особенно не угрожало – конечно, кроме суда и колонии.

Возможно, именно отсутствие очевидной угрозы жизни и здоровью подтолкнуло 17-летнюю франковчанку к такому шагу. Но как бы то ни было, эта очередная атака ФСБ РФ на Галичину, атака тихая, скрытая, но от этого не менее опасная, свидетельствует о том, что в безопасности чувствовать себя не могут не только жители прифронтовых областей, но и таких территориально далеких от зоны боевых действий (и в последнее время даже и российских ракет), регионов, как Галичина.

Все гораздо серьезнее

При этом надо понимать, что, в отличие от истории 2025 года, этот инцидент не преследовал цель само по себе возмущения и запугивания населения Ивано-Франковска или области. Здесь ситуация гораздо более серьезная. Бурштынская ТЭС – один из ключевых энергогенерирующих объектов западной части Украины. Это тот объект, который, вероятно, защищают на самом высоком возможном уровне. Отсутствие атак по Бурштынской ТЭС в последние месяцы может свидетельствовать о том, что россияне столкнулись с таким противодействием – то ли в виде "летающей ПВО" (то есть F-16, которые, как известно, у нас используют прежде всего для противодействия ракетным атакам РФ), то ли в виде стационарных, наземных систем противовоздушной обороны.

Судя по заказам, сделанным этой 17-летней прикарпатке – у россиян нет однозначной информации о том, что сейчас с ТЭС на севере Ивано-Франковской области, какие системы ПВО ее защищают и т.д. И пытаются таким образом разобраться в этом вопросе – для того, чтобы нанести очередные ракетные удары. То есть, под угрозой потенциально окажется даже не Ивано-Франковская область, а целый макрорегион Украины.

И, к сожалению, подобные истории будут продолжаться. Поэтому власти – центральной и местной – волей-неволей, а нужно как можно активнее заняться вопросом молодежи, которая ищет работу, а находит приключения на свою и не только свою голову. Как заняться? Ну, по крайней мере, переключить подконтрольные ей Telegram-каналы и другие образцы "Радио тысячи холмов", которые сейчас занимаются раздуванием ненависти между слоями украинского общества, на работу в этом направлении. Да, конечно, это не добавит рейтинговых очков – но это как раз тот случай, когда нужно быть не политиком, а государственником. Иначе последствия будут катастрофическими. Во всех смыслах этого понятия.