Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев

Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну

Иллюстративное фото: УНИАН/Ратынский Вячеслав

Январь 2026 стал для украинского общества настоящим испытанием. Возможно, самым трудным за все время полномасштабной войны (а, значит, и всей жизни). По крайней мере, для тех, кто дожил до этого периода, не погиб от российских обстрелов в тылу или от вражеских пуль на фронте. Российский агрессор, ознакомившись с прогнозом погоды, подготовил серию масштабных, массированных ударов – прежде всего по Киеву, но и другим городам досталось – с целью получить кумулятивный эффект.

И этот эффект определенным образом Кремлем был получен. Причем не только в прямом смысле – оттого, что украинцы начали замерзать в домах без электроэнергии и отопления. По Украине ударило политическое следствие январских разорванных труб – и оно, вероятно, будет тяжелее и продолжительнее ликвидации прямого ущерба январских атак.

Климат и катастрофа в столице

В начале 2026 года Украина, уже привыкшая к мягким, а отчасти и аномально теплым зимам, пережила настоящий климатический удар. Удар, который использовал агрессор – нанес конкретные, прицельные удары по теплоцентралам украинской столицы. Это вызвало прогнозируемую гуманитарную катастрофу.

Фото: ГСЧС Киева

Можно по-разному относиться к призывам городского головы Киева Виталия Кличко о том, что 600 тысяч горожан уехали из столицы, что такое же количество людей сейчас живет в режиме миграции (днем – в Киеве, на ночь – в окрестные городки и села Киевщины). Тем более, что и до войны украинский мегаполис жил в таком же режиме, без морозов и неработающих ТЭЦ. Суть Кличко передал правильно – в столице сейчас чрезвычайная ситуация.

Киев, ул. Заболотного. В доме замерзли трубы канализации. Фото: Facebook/Анна Шевченко

Здесь и проблемы (мягко говоря) со светом, и откровенная катастрофа с отоплением – там, где воду не успели или не захотели слить из системы, трубы замерзли и вполне логично (законы физики невозможно обмануть, даже если ты народный депутат от правящей политсилы) их разорвало. Все это власти – как городской, так и центральной – еще предстоит решить, несмотря на то, что процесс решения продолжается постоянно. Но есть и другое следствие, о котором сейчас не очень говорят, но он потенциально вреднее для Украины и украинцев холодом в квартирах.

Политические танцы в замерзшем Киеве

Потому что подобную ситуацию Украина уже переживала, давно, в глубоко мирные времена. Речь, конечно, об Алчевске, где зимой 2006 года практически вся отопительная система в городе была уничтожена из-за морозов и халатности коммунальщиков. Это была настоящая чрезвычайная ситуация, но с ней Украина справилась – несмотря на то, что в политической жизни страны это были более чем бурные времена.

(Ирония судьбы – но, как рассказывают сами жители Алчевска, те, кто остался жить в оккупации, город в этом году переживает ту же самую историю. Только теперь власть, контролирующая эту территорию, не спешит помогать горожанам справляться с последствиями катастрофы. И президент страны, которая захватила Алчевск, не спешит туда ехать. Хотя Виктор Ющенко, которого выбрал далеко не Донбасс, лично приехал в январе 2006-го в замерзший Алчевск. Интересно, кстати, помнят ли алчевцы тот визит, или сравнивают действия украинской власти и российских оккупантов?)

А справится ли с другими последствиями январской катастрофы в столице и не только? Здесь есть серьезные сомнения. Речь о политических последствиях, практически все время каденции нынешних президента и Верховной Рады (а если говорить глобальнее – то еще с 2014 года, хоть и с другими действующими лицами) штормят страну и общество.

Мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленский. Коллаж: из открытых источников

Естественно, Кличко и Зеленский – политические антиподы. И, в известной степени, конкуренты, особенно если вспомнить, что в 2014-м именно бывший чемпион мира по боксу мог стать кандидатом в президенты – и вполне реально выиграл бы выборы. Разумеется, конфликт городского головы Киева и хозяина Банковой начался не сегодня и даже не после начала полномасштабной войны.

Но – сейчас как раз война. Война, извините за пафос, на выживание, в буквальном смысле, как мы увидели в январе. И политики, которые в это время решают, что им важнее выиграть какие-либо политические, рейтинговые баллы в этой катастрофической ситуации – мягко говоря, действуют не в интересах общества. Даже той части, которая за них голосовала. Потому что российские удары и разорванные трубы – они не выбирают каких-либо конкретных людей, они бьют по всем.

Люди должны напомнить политикам январские разборки

Я сейчас не хочу определять, кто из этих двух (и других) участников политических игрищ над замерзшим Киевом больше прав или прав на эскапады в адрес своих оппонентов. Ибо все это не имеет никакого значения. Не важно для тех людей, которые сидят без света, в холодных домах. Неважно для тех, кто выезжает из столицы, из других городов, в которых невозможно жить.

Политики должны заниматься политикой. Это аксиома – но аксиома мирного времени. А в нынешней ситуации, когда война приходит не только по земле, но и с воздуха, когда страдают мирные жители не только в прифронтовых регионах, но и в столице, на правобережье Днепра, когда даже в Галичине люди часами сидят без света в городах, где в последние недели тревоги звучат всё реже, не говоря уже об обстрелах, – в этой ситуации заниматься политическими разборками, пытаться выиграть лишний процент в рейтингах или на возможных выборах – это практически преступление.

Преступление, за которое должно наступить ответственность для каждого. Не криминальная, конечно, но политическая. Проще говоря, общество должно запомнить, кто чем занимался в январе 2026 года, когда ракеты и дроны улетали на столичные ТЭЦ. И потом, когда закончится война, когда начнется избирательный процесс, эта память должна ударить по политикам, для которых государство, столица и общество в пиковый момент оказались менее значимыми, чем собственный пиар.

Иначе это политическое последствие еще обернется для Украины серьезными проблемами. Как 2006 год, тот самый, когда без тепла сидел целый Алчевск, все те политические события того года – обернулись выборами-2010, фактически выборами без выбора, выборами, которые уже за три с половиной года принесли восстание против власти (логическое и спровоцированное властью), а затем и войну. Война, которая продолжается до сих пор. Ее корни – там, в 2006-м, где определенные политики решили, что их собственный карман (во всех смыслах, как прямом, так и метафизическом) важнее государства. Не надо повторять эти ошибки. Потому что страна может их и не пережить.