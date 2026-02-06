На оккупированных территориях детям в школах вместо звонка включают русские песни о войне
На оккупированных территориях россияне продолжают преобразовывать образование в инструмент психологического воздействия. Детям навязывают культ войны
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на оккупированных территориях в школах вместо привычных звонков начали включать так называемые "патриотические" песни о "подвигах", "защите родины" и военной службе.
Известно, что в пропагандистский репертуар вошли советские и современные песни. Кампанию приурочили к так называемому "дню защитника отечества" и формально представляют как "воспитание уважения к предкам".
"Повторяющиеся ежедневно идеологические сигналы формируют автоматизированное восприятие насилия как "героического" и природного, одновременно стирая какие-либо альтернативные взгляды и чувства национальной идентичности", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, ранее активисты рассказали, что на оккупированных территориях кафиры запускают механизм для того, чтобы отбирать детей из семей. Речь идет о тех детях, которые живут в семьях опекунов.