На оккупированных территориях детям в школах вместо звонка включают русские песни о войне

Скриншот: t.me/CenterCounteringDisinformation

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что на оккупированных территориях в школах вместо привычных звонков начали включать так называемые "патриотические" песни о "подвигах", "защите родины" и военной службе.

Известно, что в пропагандистский репертуар вошли советские и современные песни. Кампанию приурочили к так называемому "дню защитника отечества" и формально представляют как "воспитание уважения к предкам".

"Повторяющиеся ежедневно идеологические сигналы формируют автоматизированное восприятие насилия как "героического" и природного, одновременно стирая какие-либо альтернативные взгляды и чувства национальной идентичности", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

