За 18 дней получил 5 лет: во Львовской области военного судили по СОЧ

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что 7 марта военный покинул место службы. Речь идет о месте жительства учебной группы в кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы Украины. После этого, 25 марта, его задержали правоохранители. В общей сложности его не было на месте службы более трех суток.

На суде военный признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. При этом отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим и на путь исправления не стал.

Суд признал его виновным и назначил наказание в размере 5 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении.

Напомним, что с начала 2025 года в Украине зарегистрировано 161 тысячу дел о самовольном уходе из части, что почти вчетверо превышает показатели 2024 года. Несмотря на рекордное количество производств, подозрение получили лишь 6% от всех зарегистрированных дел.