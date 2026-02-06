В центре Киева горела гостиница
На Крещатике ликвидировали пожар в отеле
Как передает RegioNews, об этом Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщает в Фейсбуке.
В пятницу февраля в 17:58 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик.
В отеле, который находится в центральной части города, произошло возгорание в одном из номеров на 4-м этаже.
"В 18:27 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киеве в конце января произошел пожар в девятиэтажке. В результате возгорания погиб человек.
В Киеве мужчина напал на продавца с газовым баллончиком и украл деньгиВсе новости »
06 февраля 2026, 19:15В Киеве будут судить главу ВВК Госпогранслужбы, который за деньги переводил военных из передовой в тыл
06 февраля 2026, 17:55В Киеве женщина пришла устраиваться в кафе на работу и украла 20 тыс. грн у работницы
06 февраля 2026, 11:40
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы