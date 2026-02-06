фото: ГСЧС

На Крещатике ликвидировали пожар в отеле

Как передает RegioNews, об этом Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщает в Фейсбуке.

В пятницу февраля в 17:58 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик.

В отеле, который находится в центральной части города, произошло возгорание в одном из номеров на 4-м этаже.

"В 18:27 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве в конце января произошел пожар в девятиэтажке. В результате возгорания погиб человек.