В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В ближайшие выходные, 7-8 февраля, в Украине сильных морозов не будет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

В ночные часы ожидается -3...-8 градусов, на западе 0...-4 градуса, на юге около "нуля".

"В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-4 градусов, на западе около нуля, на юге +2…+5, в Крыму до +6…+10 градусов", – говорится в сообщении.

Однако уже 8 февраля начнет заходить более холодный воздух и на севере к вечеру уже может быть -6…-9 градусов.

"Потепление и влажная погода будут способствовать образованию туманов – более вероятные туманы завтра, в субботу, снижение видимости до 300-500 метров и ниже", – добавила Н.Диденко.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Как отмечается, в пятницу, 6 февраля, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях гололедица, на дорогах гололедица.