В Кривом Роге пьяный мужчина вызвал полицию из-за хулиганов, которых не существовало

Фото: Нацполиция

В Кривом Роге мужчина вызвал правоохранителей. Однако в результате он получил штраф

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

На днях патрульных Кривого Рога вызвали из-за хулиганства в Металлургическом районе. Оказалось, обратился в полицию пьяный мужчина. Ему показалось, что ему выбивали дверь. Однако, как оказалось, на самом деле этого не происходило.

В результате мужчина получил штраф за заведомо ложный вызов спецслужб.

Напомним, ранее в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.