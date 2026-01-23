Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе

Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе

При этом это были не те поминки, что на третий или девятый день после смерти, когда все рыдают и скорбят, а скорее те, что на сороковой. Когда присутствующие не только смирились с тем фактом, что покойника больше нет и никогда не будет, но даже начали понемногу думать, как жить без него дальше.

Дух диалога

Нынешний форум в Давосе с самого начала имел очень позитивное название – "Дух диалога". Впрочем, уже в первый его день стало понятно, что диалог получится… специфическим.

После ремарок Дональда Трампа о том, что ему срочно нужна Гренландия в качестве территориального приобретения США, европейские участники мероприятия поняли, что содержательно поговорить о реальных проблемах, которые уже сейчас убивают людей и приносят миллиардные убытки – таких как война в Украине или ускорение глобального потепления – не получится. И сразу пошли в атаку на Трампа.

Уже в первый день мероприятия президент Франции выступил с речью, которая явно балансировала на грани определения "антиамериканская". Макрон заявил, что США пытаются ослабить и подчинить себе Европу с помощью экономических рычагов, которые теперь используются даже для ударов по суверенитету отдельных стран – отметил французский лидер, прозрачно намекая на ситуацию с Гренландией и таможенные угрозы Трампа в адрес европейцев, которые в этом споре поддерживают Данию.

Возможно, это отчасти и подействовало – поскольку лидер США в своей давосской речи выдержал относительно примирительный (как для Трампа, разумеется) тон. Ограничившись несколькими оскорблениями в адрес Европы и её экономики – но при этом заверив, что забирать Гренландию силой он пока не планирует.

Впрочем, несмотря на это обещание, довольно неприятным и опасным выглядит тот момент, что Трампа потянуло на исторические речи – в частности о том, за какое время Дания капитулировала перед немцами и сколько крови и денег американские деды потратили за свободу Европы. Эти речи до боли напоминают другого безумного любителя выдуманной в одной голове истории. Того самого, что про "адин народ".

Следом за Трампом в широкие воды рафинированного кринжа нырнули и его подчинённые. В частности, министр торговли США Говард Лутник, который на ужине после третьего дня форума принялся рассказывать о "неконкурентоспособной европейской экономике" и необходимости вернуться к угольной энергетике. Речь получила ожидаемый эффект – под крики бывшего вице-президента США Эла Гора, который пытался вразумить Лутника, гости мероприятия, устроенного, к слову, американским инвестиционным гигантом BlackRock, разбежались.

Совет мира

А сам Трамп перешёл к следующему номеру своей программы – презентации Совета мира. Который должен стать альтернативой ООН и в котором он должен стать чем-то вроде Императора Галактики – поскольку с должности главы он сможет уйти только по собственному желанию или по единогласному решению всех участников. И где он будет иметь эксклюзивное право накладывать вето на любое решение, возможность исключать членов и тому подобное.

Бешеной популярности инициатива не получила, и на церемонию прибыло едва два десятка делегаций. Из ЕС это были только представители Венгрии и Болгарии.

Создаётся впечатление, что президент США своими безумными эскападами проверяет, насколько далеко он может зайти в изменениях мирового порядка, какие границы "нормальности" он может безнаказанно сломать. Жёсткая реакция на попытки гренландского аншлюса заставила его отступить и согласиться на "компромиссный" план генсека НАТО Рютте по усилению защиты острова. Но гарантировать, что ближайшее будущее не принесёт нам новых блестящих идей американского президента или что он в какой-то момент не вернётся к гренландскому вопросу, конечно, никто не может.

Итоги для Украины

Встреча Зеленского с Трампом, вполне ожидаемо, заметных результатов не принесла. По словам очевидцев, всё свелось к дискуссии по одному-единственному и экстремально болезненному для Украины вопросу. Вопросу территорий, которые, по мнению действующей администрации США, необходимо отдать России в обмен на мир. Ну, или хотя бы перемирие. Путину не нужно выдумывать новые поводы для затягивания переговоров. Трамп всё делает сам.

Разумеется, "челночная дипломатия" Рубио продолжается. Но рассчитывать, что американская делегация привезёт сегодня из Москвы что-то радикально новое, оснований пока нет.

Последний Давос показал, что мир окончательно вступил в новую эпоху многополярности, в которой не только сверхдержавы, но и страны меньшего размера и влияния вынуждены ежедневно выстраивать свою геополитику, а не вступать раз и навсегда в лагерь условных "синих" или "красных", что автоматически гарантировало бы защиту и поддержку всех остальных единомышленников. Перед нами мир, где, по большому счёту, каждый сам за себя.

Это серьёзный вызов для Европы, которая, чего греха таить, слишком комфортно чувствовала себя под "зонтиком" коллективной безопасности. США теперь не "защитник демократии", а "шериф капитализма", как об этом сообщил Лутник на ужине, с которого гости разбежались, не дождавшись десерта. Европейским демократиям нужно учиться защищаться самостоятельно – а также максимально жёстко конкурировать с бывшими заокеанскими единомышленниками.

И это колоссальный вызов для Украины, которая посреди кровавой войны на выживание должна научиться выстраивать хотя бы ситуативные союзы в этом новом мире.

Как в далёком уже мирном прошлом, так и в первые два года полномасштабной войны наша дипломатия была направлена на то, чтобы убедить мир в решимости украинцев в войне с Россией и продемонстрировать готовность Киева придерживаться идеалов демократии и либерализма – даже несмотря на войну. И этого было достаточно как для Брюсселя, так и для Вашингтона.

После "нового пришествия" Трампа в Белый дом стало понятно, что эти два центра геополитического притяжения теперь требуют радикально разных меню. И если в случае с Брюсселем можно подкорректировать имеющуюся программу (что более или менее успешно уже и делается), то коммуникация с Вашингтоном теперь требует совершенно иных подходов. Хаотичные попытки закулисных "договорняков" с отдельными членами команды Трампа, которые спорадически реализовывали Ермак и его люди как в первую, так и во вторую каденцию действующего президента США, ни к чему хорошему не привели.

Но с Дональдом Трампом, каким бы он ни был, Киеву придётся сотрудничать. На схемы повышения эффективности этого сотрудничества должны быть направлены все силы украинского МИД, который в последнее время начал возвращаться в международную политику. Очевидно, необходимо искать такие варианты взаимодействия, которые позволят американскому президенту отчитываться перед избирателями о внешнеполитических победах, не нанося при этом ущерба внешнеполитическим интересам Украины.

Значительное внимание следует также уделить улучшению дипломатического взаимодействия с американскими законодателями, которые, как ни крути, являются более предсказуемыми и надёжными партнёрами, чем действующий президент США.

Разумеется, последний Давосский форум не порадовал ни Украину, ни ЕС. Но он был нужен. Хотя бы для того, чтобы более чётко стали понятны современные акценты мировой политики. В среднесрочной перспективе, вероятно, эта откровенно скандальная встреча поможет по-новому артикулировать отношения между США и Европейским Союзом, которые на данный момент зашли в тупик. Потому что правильный диагноз и понимание болезни – это первый, и немалый, шаг к выздоровлению.