Стало известно, сколько пунктов несокрушимости работает в Киеве

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на начало февраля в столице функционируют 1395 пунктов несокрушимости, часть из них – пункты оказания помощи ГСЧС, развернутые на базе палаток

Как передает RegioNews, об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в телеграмме.

Отмечается, что расположение пунктов несокрушимости можно найти в приложении "Дия".

"Несмотря на все попытки врага сломать нас, погрузить в хаос и холод, органы системы МВД круглосуточно работают для того, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается", – говорится в сообщении.

Также министр добавил, что локации автономны, оснащены тепло- и электрогенераторами. Посетителям предлагают горячие напитки и возможность согреться. При необходимости количество таких пунктов будет увеличено.

Напомним, в Киеве супермаркеты начали работать как пункты несокрушимости. В частности, в Деснянском районе столицы ряд супермаркетов работает в круглосуточном формате.