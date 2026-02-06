16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
06 февраля 2026, 19:24

На Львовщине прогремел мощный взрыв

06 февраля 2026, 19:24
иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 6 февраля спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

Как отмечается, в результате происшествия разрушено двухэтажное здание.

На месте сейчас работают спасатели и полицейские.

В настоящее время работники ГСЧС ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

Напомним, вечером 5 февраля возле Львова был сбит российский ударный дрон. Враг пытался атаковать объект критической инфраструктуры.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
