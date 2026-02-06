В Киеве мужчина напал на продавца с газовым баллончиком и украл деньги

Фото: Нацполиция

В столице будут судить мужчину, ограбившего продавца на ярмарке. Инцидент произошел в Соломенском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленник воспользовался моментом, когда продавец спорил с одним из покупателей. Тогда грабитель атаковал продавца газовым баллончиком, отобрал его фартук с выручкой в сумме почти 100 тысяч гривен и скрылся.

Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний житель столицы, ранее уже имевший проблемы с законом. Теперь ему грозит до десяти лет заключения.

