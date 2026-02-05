Об энергетической безопасности, государственных и частных интересах

Еще одна непростая проблема – взаимодействие государственных и частных интересов в сфере энергетики

Иллюстративное фото: Суспильне Харьков/Вячеслав Мавричев

Нынешняя сложная ситуация в украинской энергетике, возникшей в результате российских ударов, стала толчком для бурной дискуссии и даже политических споров. О том, кто несет ответственность за безопасность энергетических объектов, их скорейшее восстановление в случае разрушения, а также оптимальное функционирование в нынешних кризисных условиях.

О разборках между центральными и киевскими властями все слышали. Возникали проблемы в отношениях между органами местного самоуправления и военными администрациями (чаще это касается бюджетных и организационных вопросов). Но есть еще одна непростая проблема – взаимодействие государственных и частных интересов в сфере энергетики.

Атомные и гидроэлектростанции у нас в собственности государства. Большинство тепловых электростанций (а это наиболее пострадавший сегмент от российских ударов) – в собственности частных компаний.

ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) – или в коммунальной собственности, а некоторые – под контролем частных компаний. К примеру, Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 находятся в управлении КП "Киевтеплоэнерго".

Харьковская ТЭЦ-5 (ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5") находится в частной собственности. Отдельная и сложная история – финансирование восстановительных работ, когда речь идет об энергетических объектах в частной собственности. Надежная работа энергетической системы в нынешних кризисных условиях – это общегосударственный и интерес безопасности. А вот кошельки у государства, местного самоуправления и частных владельцев – разные. И проблемы здесь возникают уже сейчас, а дальше их может быть еще больше.

В большинстве случаев, когда речь идет об оперативном возобновлении работы энергетической системы, мы видим активное и эффективное взаимодействие государства, местного самоуправления и частных собственников. Но, были и есть конфликтные ситуации. Например, в первые месяцы войны.

Тогда мэр Харькова Игорь Терехов даже выступил за национализацию частной ТЭЦ-5, которая обеспечивает значительную часть города теплом и горячей водой. Тогда проблема была в срыве частной компанией подготовки к отопительному сезону и финансовых разборках этой компании с городскими властями. Большой город в то время фактически стал заложником эгоистических частных интересов. Жесткая позиция мэра Харькова помогла, и проблему в конце концов разрулили даже без радикальных решений. ТЭЦ-5 с тех пор неоднократно оказывалась под российскими ударами, разрушалась и восстанавливалась. И ключевую роль в этом играли городские власти Харькова. В данном случае самое местное самоуправление реализовало общественный интерес – обеспечение горожан теплом и горячей водой в условиях войны. Это не о зарабатывании денег, а о выживании в сверхсложных условиях.

В условиях критической энергетической ситуации партнерские отношения между государством, местным самоуправлением и частным бизнесом это уже не просто красивый и правильный лозунг, это формула общей ответственности безопасности.