15:55  06 февраля
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
13:34  06 февраля
На Сумщине мужчина с ножом напал на сельского голову: подробности инцидента
13:05  06 февраля
Взрыв авто в Одессе: погиб военный, СБУ квалифицировала событие как теракт
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
05 февраля 2026, 14:47

Об энергетической безопасности, государственных и частных интересах

05 февраля 2026, 14:47
Читайте також українською мовою
Еще одна непростая проблема – взаимодействие государственных и частных интересов в сфере энергетики
Еще одна непростая проблема – взаимодействие государственных и частных интересов в сфере энергетики
Иллюстративное фото: Суспильне Харьков/Вячеслав Мавричев
Читайте також
українською мовою

Нынешняя сложная ситуация в украинской энергетике, возникшей в результате российских ударов, стала толчком для бурной дискуссии и даже политических споров. О том, кто несет ответственность за безопасность энергетических объектов, их скорейшее восстановление в случае разрушения, а также оптимальное функционирование в нынешних кризисных условиях.

О разборках между центральными и киевскими властями все слышали. Возникали проблемы в отношениях между органами местного самоуправления и военными администрациями (чаще это касается бюджетных и организационных вопросов). Но есть еще одна непростая проблема – взаимодействие государственных и частных интересов в сфере энергетики.

Атомные и гидроэлектростанции у нас в собственности государства. Большинство тепловых электростанций (а это наиболее пострадавший сегмент от российских ударов) – в собственности частных компаний.

ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) – или в коммунальной собственности, а некоторые – под контролем частных компаний. К примеру, Киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 находятся в управлении КП "Киевтеплоэнерго".

Харьковская ТЭЦ-5 (ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5") находится в частной собственности. Отдельная и сложная история – финансирование восстановительных работ, когда речь идет об энергетических объектах в частной собственности. Надежная работа энергетической системы в нынешних кризисных условиях – это общегосударственный и интерес безопасности. А вот кошельки у государства, местного самоуправления и частных владельцев – разные. И проблемы здесь возникают уже сейчас, а дальше их может быть еще больше.

В большинстве случаев, когда речь идет об оперативном возобновлении работы энергетической системы, мы видим активное и эффективное взаимодействие государства, местного самоуправления и частных собственников. Но, были и есть конфликтные ситуации. Например, в первые месяцы войны.

Тогда мэр Харькова Игорь Терехов даже выступил за национализацию частной ТЭЦ-5, которая обеспечивает значительную часть города теплом и горячей водой. Тогда проблема была в срыве частной компанией подготовки к отопительному сезону и финансовых разборках этой компании с городскими властями. Большой город в то время фактически стал заложником эгоистических частных интересов. Жесткая позиция мэра Харькова помогла, и проблему в конце концов разрулили даже без радикальных решений. ТЭЦ-5 с тех пор неоднократно оказывалась под российскими ударами, разрушалась и восстанавливалась. И ключевую роль в этом играли городские власти Харькова. В данном случае самое местное самоуправление реализовало общественный интерес – обеспечение горожан теплом и горячей водой в условиях войны. Это не о зарабатывании денег, а о выживании в сверхсложных условиях.

В условиях критической энергетической ситуации партнерские отношения между государством, местным самоуправлением и частным бизнесом это уже не просто красивый и правильный лозунг, это формула общей ответственности безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы ТЭЦ местные власти атака госсударство энергетик
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
6000 долларов за побег в Молдову: в Винницкой области разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
06 февраля 2026, 16:33
Сбил и скрылся: в Ровенской области будут судить водителя, наехавшего на ребенка
06 февраля 2026, 16:25
В выходные в Украине потеплеет до +10 градусов
06 февраля 2026, 15:55
Как держаться, когда не можешь планировать даже на завтра: три совета психолога
06 февраля 2026, 15:55
Старый дом в Днепре превратился в руину: жители живут среди грязи и холода
06 февраля 2026, 15:36
В Житомирской области чиновник организовал схему заработка на уклонистах
06 февраля 2026, 15:35
Прекращение войны должно отвечать государственным интересам
06 февраля 2026, 15:14
Советник Зеленского Камышин поддерживает связь с Ермаком, но не помнит деталей встреч – УП
06 февраля 2026, 14:56
"От голода и холода": в Киевской области умер украинский кинооператор
06 февраля 2026, 14:43
Во Львовской области водитель скорой под наркотиками сбил 10-летнего ребенка
06 февраля 2026, 14:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »