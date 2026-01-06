История украинских референдумов: как это было

Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось

Фото: chesno.org

В конце 2025 года украинцев взбудоражили заявления отечественных политиков, прежде всего президента Владимира Зеленского, о возможности проведения референдума по мирному соглашению или отдельным его частям. В истории нашего государства ранее несколько раз проходили такие процессы, как референдумы – как на общеукраинском, так и на региональных уровнях. Предлагаем вспомнить, когда и зачем они проводились – и были ли результаты этих опросов воплощены в жизнь.

Референдум(ы) в УССР

На самом деле, первый референдум в Украине состоялся еще до провозглашения ее независимости, то есть во времена СССР. Случилось это 17 марта 1991 года, но речь идет здесь не о том всесоюзном референдуме, который проводили с откровенно манипулятивным вопросом "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы". Кстати, если уже упомянули о всесоюзном опросе (на самом деле прошедшем только в 9 республиках СССР), то здесь Украина продемонстрировала наибольшую оппозиционность – 28% проголосовало против сохранения Союза, даже такого, где "будут в полной мере гарантироваться права и свободы".

К примеру, в РСФСР таких оппозиционно настроенных к продлению жизни "совка" оказалось 26,4%, в Беларуси – 16,1%, в Азербайджане – 5,8%, а в Туркменистане – всего 1,7%. Интересно, что в Кыргызстане, который сейчас является самой демократической страной Средней Азии, оппозиционеров СССР оказалось лишь 4%, то есть в четыре раза меньше, чем в Беларуси, но сейчас в Минске практически тоталитарный режим диктатора Лукашенко, а в Бишкеке постоянные смены власти, хоть и не без протестов и революций.

Но в Украине вместе со всесоюзным референдумом проводился и украинский, идею которого протянули тогдашние оппозиционеры из Народного Руха. Вопрос в этом УССРовском еще опросе был следующий – "Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?" Здесь, как видим, речь уже шла не о популистическом "соблюдении прав и свобод", а о конкретном документе, который признавал преимущество украинских законов над союзными.

Украинский бюллетень московского референдума. Фото: Укринформ

Здесь против Союза проголосовало меньше украинцев – всего 17,97%. Причем, если во всесоюзном бюллетене наиболее активно голосовали "да" на Юге и Востоке (Крымская область – 87,6%, Луганская – 86,3%, Николаевская – 85,3%, Донецкая – 84,6%), то в украинской самой лоялальной идее обновленного СРСД оказался Север (Кировоградская – 89,5%, Винницкая – 89,2%).

Только три области проголосовали против нового Союза в обоих бюллетенях – это, конечно, были три галицкие области. А еще во всесоюзном опросе Киев дал "за" всего 44,6%. Впрочем, все это не имело никакого значения, потому что после 24 августа 1991 года о сохранении СССР в любом виде речь уже не шла.

Всеукраинские референдумы – независимость и идеи Кучмы

Поэтому 1 декабря прошел тот самый референдум, годовщину которого мы вспоминаем каждый год – референдум, на который был вынесен один-единственный вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?"

Референдум 1991г. Фото: Укринформ

90,32% пришедших в тот день на участки украинцев сказали независимости нашего государства "да". Причем, этот пункт победил во всех регионах страны – даже в Крымской АССР (54,19%), Севастополе (57,07%), Луганской (83,86%) и Донецкой областях (83,90%). Что уж говорить о других областях и Киеве. Кстати, самый высокий процент – 98,67% – дала Тернопольская область, в которой всеукраинская перепись 2001 продемонстрировала и самый высокий процент украинцев среди населения.

Результаты Всеукраинского референдума. Фото: ЦДАВО

Результаты Всеукраинского референдума. Фото: ЦДАВО

1993 должен был пройти второй референдум – 26 сентября украинцы должны были высказаться относительно доверия / недоверия президенту и Верховной Раде. Но политический кризис, который и привел к появлению идеи референдума (и даже созданию Центральной комиссии по всеукраинскому референдуму), разрешили досрочные президентские и парламентские выборы. Обошлось без референдума.

Следующий и последний на сегодня всеукраинский референдум в Украине прошел 16 апреля 2000 года, формально – по народной инициативе (началось все с Житомира), но фактически все понимали, что это идея президента Леонида Кучмы и его олигархического окружения. На этот референдум вынесли сразу четыре вопроса.

1. Может ли президент досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если и в течение одного месяца не смогло сформировать постоянно действующее парламентское большинство или в случае неутверждения им в течение трех месяцев подготовленного и поданного в установленном порядке Кабмином Государственного бюджета.

2. Могут ли народные депутаты без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

3. Нужно ли уменьшить количество депутатов в Верховной Раде с 450 до 300?

4. Следует ли сформировать двухпалатный парламент, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации.

Фото: НМИУ

Все четыре вопроса набрали нужные проценты – 85,9, 90,2, 91,1 и 82,9% соответственно. Но ни одна из этих норм так никогда и не была претворена в жизнь, потому что сами депутаты в следующем, 2001 году, отдали за законопроект, который должен имплементировать результаты референдума, только 163 голоса "за".

Региональные референдумы 1991 года

Кроме всеукраинских, в Украине прошло и несколько региональных референдумов. Точнее, опросов, потому что назвать их референдумами вполне невозможно с юридической точки зрения. Началось все 20 января 1991 года в Крымской области, жители которой не просто захотели вернуть себе статус АССР (как было до геноцидного выселения крымских татар в 1944 году), но и требовали статус субъекта СССР и участника союзного договора. То есть некая протонезависимость. "За" проголосовали, конечно, абсолютное большинство крымчан – 94,30%. Впрочем, из всего они получили только автономию, и то не сразу.

17 марта 1991 года вместе со всесоюзным референдумом и всеукраинским опросом прошел и так называемый "Галицкий референдум". Жителям трех областей – Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской – задали совсем другой, чем в двух других бюллетенях, вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Украина стала независимым государством, самостоятельно решающим все вопросы внутренней и внешней политики, обеспечивающими равные права гражданам, независимо от национальной и религиозной принадлежности?"

Результаты этого опроса оказались очень близки к тем, что мы увидели 1 декабря по всей Украине – Тернопольщина дала "за" 85,3%, Львовщина 89,6%, Прикарпатье 90,0%. Так что можно сказать, что именно Галичина подтолкнула все остальные регионы Украины к независимости.

Фото: Роман Келемен

1 декабря вместе с всеукраинским референдумом прошел опрос на Закарпатье. Вопрос там был следующим – "Хотите ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус автономной территории как субъекта в составе независимой Украины и не входило в какие-либо другие административно-территориальные образования?" Закарпатскую автономию поддержали 78,6% опрошенных, причем, что интересно – второй самый большой результат (88,9%) показал населенный, в частности, венграм Береговский район, а вот гуцульская Раховщина продемонстрировала наименьший уровень поддержки этой идеи (54,1%).

Региональные референдумы – предтечи 2014-го

27 марта 1994 в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. В четырех регионах вместе с ними провели и свои опросы. В Крыму и Севастополе на опрос вынесли три вопроса.

Досрочные парламентские выборы 27 марта 1994г. Фото: Опора

1. Поддерживаете ли вы восстановление положений Конституции Республики Крым от 6 мая 1992 г., которая определяла взаимоотношения между "Республикой Крым" и Украиной на основе Договора и соглашения – то есть фактическое увеличение автономии.

2. Хотите ли вы, граждане "Республики Крым", получить право на двойное гражданство – конечно, речь шла о российских паспортах.

3. Поддерживаете ли вы предоставление указам "Президента" "Республики Крым" по вопросам, временно не урегулированным законодательством "Республики Крым", силы законов.

Все три вопроса ожидаемо набрали соответствующее количество голосов "за" – 77,9, 82,8 и 77,9%. И так же, как и требование автономии Закарпатья за три года до того, были проигнорированы центральной властью. А самопровозглашенная "Республика Крым" стала законной Автономной Республикой Крым, вписанной в Конституцию Украины.

На Донбассе, в обеих местных областях, прошел свой опрос по четырем вопросам (в Луганской области одного вопроса не было).

1. Согласны ли Вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила федеративно-земельное устройство Украины?

2. Согласны ли Вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка как государственного в Украине наряду с украинским языком.

3. Согласны ли Вы с тем, чтобы на территории Донецкой и Луганской областей язык работы, делопроизводства и документации, а также образования и науки был русский язык рядом с украинским.

4. Поддерживаете ли вы подписание Устава СНГ и полноправное участие Украины в экономическом союзе и межпарламентской ассамблее государств СНГ.

И здесь все эти вопросы прогнозируемо были поддержаны тем пришедшим на выборы населением. Результаты были следующие:

1. Донецкая – 70,69%

2. Донецкая – 87,16%, Луганская – 90,38%

3. Донецкая – 88,98%, Луганская – 90,91%

4. Донецкая – 88,72%, Луганская – 90,74%

Как видим, все эти опросы 1994 фактически были направлены на раздел Украины – поэтому их можно назвать началом поддерживаемого Москвой сепаратизма, который завершился в 2014 году аннексией АРК и Севастополя и оккупацией части Донецкой и Луганской областей (которые были аннексированы в 2022).

А тогда, конечно, Киев – еще в лице первого президента Леонида Кравчука – не пошел на уступки по российским регионам и не воплотил их требования в жизнь. "Опрос" же в 2014 году проводился уже не в условиях украинского контроля, а под дулами российских автоматов, поэтому и говорить о них нет никакого смысла.

Такова была история референдумов в Украине. Добавить же хочется только одно. В статье 73 Конституции Украины указано – "исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины". А в статье 3 Закона Украины "О всеукраинском референдуме" говорится, что "не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы […]направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальную целостность Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины".