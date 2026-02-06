16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
06 февраля 2026, 21:09

В Ровно два автомобиля заблокировали бус ТЦК с мобилизованными и помогли им скрыться

06 февраля 2026, 21:09
иллюстративное фото: из соцсетей
В Ровенском ТЦК подтвердили, что инцидент произошел 6 февраля и что в результате «нападения» гражданских один из представителей ТЦК был травмирован

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП.

6 февраля группа оповещения Ровенского ТЦК и СП во время проведения мероприятий оповещения сопровождали военнообязанных граждан Украины после прохождения военно-врачебной комиссии на определение пригодности к военной службе.

"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству и неизвестные совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

В это же время военнообязанные граждане, находившиеся в военном транспортном средстве, совершили побег.

Как сообщалось, в Ровенской области работники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки. Инцидент произошел в Здолбунове.

видео Ровно Ровенская область мобилизация ТЦК
