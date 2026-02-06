В Ровно два автомобиля заблокировали бус ТЦК с мобилизованными и помогли им скрыться
В Ровенском ТЦК подтвердили, что инцидент произошел 6 февраля и что в результате «нападения» гражданских один из представителей ТЦК был травмирован
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ровенский областной ТЦК и СП.
6 февраля группа оповещения Ровенского ТЦК и СП во время проведения мероприятий оповещения сопровождали военнообязанных граждан Украины после прохождения военно-врачебной комиссии на определение пригодности к военной службе.
"Два транспортных средства с неизвестными гражданами блокировали проезд военному транспортному средству и неизвестные совершили нападение на военнослужащих ТЦК и СП. В результате чего один из военнослужащих был травмирован и направлен в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.
В это же время военнообязанные граждане, находившиеся в военном транспортном средстве, совершили побег.
Как сообщалось, в Ровенской области работники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки. Инцидент произошел в Здолбунове.