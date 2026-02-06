На Полтавщине вечером произошло землетрясение

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал Моя Полтава.

Как отмечается, 6 февраля в 19.46 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Толчки зафиксировали на глубине 9 км.

По классификации землетрясений он относится к неощутимым.

Напомним, летом 2025 года в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр располагался на глубине более 7 км.