В Сумской области россияне убили 31-летнюю женщину, которая находилась за рулем авто

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил в Телеграмме.

"В Николаевской сельской общине вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Транспортное средство загорелось", – говорится в сообщении.

По его словам, находившаяся за рулем 31-летняя женщина погибла.

Как сообщалось, в Сумской области россияне убили супругов. Трагедия произошла в одном из приграничных сел Краснопольского общества.