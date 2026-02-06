В Харькове задержан мужчина, который развращал 11-летнего мальчика

Фото: Нацполиция

После того, как мужчина познакомился с 11-летним мальчиком в игре, он предложил ему общаться через мессенджер Telegram. Известно, что он знал о возрасте ребенка, но все равно посылал ему сообщения с использованием сексуализированной лексики и стикеры порнографического характера, а также общался с ним на интимные темы.

Правоохранители нашли мужчину. Он временно жил у бабушки, потому что скрывался от ТЦК. Теперь ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

