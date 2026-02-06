16:59  07 февраля
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
13:06  07 февраля
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
06 февраля 2026, 23:19

Стало известно, сколько людей до сих пор находятся в Купянске, где ведутся уличные бои

06 февраля 2026, 23:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Купянском обществе осталось более тысячи жителей, но с ними нет связи

Как передает RegioNews, об этом Укринформу сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"По нашей статистике, более тысячи человек остаются в Купянском обществе, но, к сожалению, с ними связь полностью отсутствует. Единственные, кто может помочь им в эвакуации, это наши Силы обороны", – отметил Беседин.

По его словам, ситуация в общине крайне сложная, обстрелы не прекращаются, однако, подчеркнул чиновник, вся территория находится под контролем ВСУ.

Ранее украинские военные обнародовали фотографии разрушенного российскими захватчиками города Купянск Харьковской области, который враг пытался захватить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война люди Харьковская область общество Купянск
Россияне оккупировали село в Харьковской области - DeepState
06 февраля 2026, 09:17
Пограничники показали, как уничтожают россиян в Харьковской области
05 февраля 2026, 18:20
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11
Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59
В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25
На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40
Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06
Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05
Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59
Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
07 февраля 2026, 13:26
Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Марианна Безуглая
Все блоги »