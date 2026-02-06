Стало известно, сколько людей до сих пор находятся в Купянске, где ведутся уличные бои

иллюстративное фото: из открытых источников

В Купянском обществе осталось более тысячи жителей, но с ними нет связи

Как передает RegioNews, об этом Укринформу сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"По нашей статистике, более тысячи человек остаются в Купянском обществе, но, к сожалению, с ними связь полностью отсутствует. Единственные, кто может помочь им в эвакуации, это наши Силы обороны", – отметил Беседин.

По его словам, ситуация в общине крайне сложная, обстрелы не прекращаются, однако, подчеркнул чиновник, вся территория находится под контролем ВСУ.

Ранее украинские военные обнародовали фотографии разрушенного российскими захватчиками города Купянск Харьковской области, который враг пытался захватить.