12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 09:33

Ермак перед отставкой пытался устранить главу СБУ – УП

01 декабря 2025, 09:33
Фото: СБУ
Читайте також
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак за неделю до своего увольнения пытался добиться отставки главы Службы безопасности Василия Малюка

Об этом в своей статье пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным издания, пока следователи НАБУ и прокуроры САП проводили обыски по месту жительства Ермака на Шелковичной, в его рабочем кабинете шла сложная работа по политической переоценке.

Операция "Мидас", задуманная как демонстрация институциональной независимости во время войны, на практике показала другое измерение: удар по ключевой фигуре вертикали властей стал испытанием и для президента.

Как реконструирует УП, в 9 утра в Офис Президента прибыли вице-премьер Михаил Федоров , глава СБУ Василий Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Встреча с Малюком, по данным журналистов, была не случайной. Ермак якобы считал, что глава СБУ "просмотрел" операцию "Мидас" и не обеспечил его защиту, поэтому в течение недели перед увольнением пытался добиться его отставки.

Напомним, по словам нардепа Ярослава Железняка, после увольнения Ермак посетил Офис Президента и долго разговаривал с Зеленским.

Освобождение Ермака: что известно

Увольнение Ермака стало одним из громких событий 28 ноября. Утром НАБУ по САП провели обыски в правительственном квартале и квартире руководителя Офиса Президента. Сам Андрей Ермак подтвердил визит антикоррупционных органов и отметил готовность к полному сотрудничеству.

Журналист издания Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на свои источники предположил, что эти следственные действия могут быть связаны со спецоперацией "Мидас" – крупным расследованием по коррупции в энергетическом секторе.

В то же время, источники ZN.UA сообщали, что вероятное подозрение касается интереса Ермака к одному из домов в кооперативе "Династия". При этом, по информации "Интерфакс-Украина", после обысков никаких официальных подозрений ему не было вручено.

Читайте также: У Чернышева нашли элитные поместья на Киевщине

В тот же вечер президент Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил.

По данным СМИ, антикоррупционные органы все же готовят и в ближайшее время сообщат о подозрении эксглаве ОП.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

01 декабря 2025
07 августа 2025
