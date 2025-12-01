Єрмак перед відставкою намагався усунути голову СБУ – УП

Фото: СБУ

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за тиждень до свого звільнення намагався добитися відставки голови Служби безпеки Василя Малюка

Про це у своїй статті пише Українська правда", передає RegioNews.

За даними видання, поки слідчі НАБУ та прокурори САП проводили обшуки за місцем проживання Єрмака на Шовковичній, в його робочому кабінеті тривала складна робота з політичної переоцінки.

Операція "Мідас", задумана як демонстрація інституційної незалежності під час війни, на практиці показала інший вимір: удар по ключовій фігурі владної вертикалі став випробуванням і для президента.

Як реконструює УП, о 9 ранку до Офісу Президента прибули віцепрем'єр Михайло Федоров, голова СБУ Василь Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Зустріч із Малюком, за даними журналістів, була не випадковою. Єрмак нібито вважав, що глава СБУ "прогледів" операцію "Мідас" і не забезпечив його захист, тому протягом тижня перед звільненням намагався домогтися його відставки.

Нагадаємо, за словами нардепа Ярослава Железняка, після звільнення Єрмак відвідав Офіс Президента і довго розмовляв із Зеленським.

Звільнення Єрмака: що відомо

Звільнення Єрмака стало однією з гучних подій 28 листопада. Вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Водночас джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

