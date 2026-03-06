12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
06 марта 2026, 14:21

В Сумской области оккупанты похитили 19 украинцев: что сообщил Омбудсман

06 марта 2026, 14:21
В Сумской области российские оккупанты вероятно похитили 19 жителей села Сопич Эсманьской громады

Об этом информирует Омбудсман Лубинец Дмитрий, передает RegioNews.

По его словам, сначала с ними исчезла связь, а затем их интервью появились на российском канале.

"Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права – это принудительная депортация гражданского населения и пренебрежение законами и обычаями войны", – подчеркнул Лубинец.

В ответ украинская сторона безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием: организовать срочное посещение граждан Украины, сообщить о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное – обеспечить их скорый возврат домой.

Напомним, в конце декабря 2025 года в селе Грабовское российские войска взяли в плен 52 гражданских , среди которых были дети, а также захватили 13 военных сил обороны. По данным ВСУ, украинцев принудительно вывезла 36 бригада РФ.

