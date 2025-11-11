Журналисты "Схем" раскрыли личности фигурантов громкого дела "Мидас" - фото

Журналисты проекта "Схемы" идентифицировали лиц, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрения в деле "Мидас" - масштабном расследовании о коррупции в "Энергоатоме"

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

По данным расследователей, среди ключевых фигурантов - соучредитель "Квартала-95" Тимур Миндич, который в материалах НАБУ фигурирует под позывным "Карлсон". Также подозрения получили экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет") и руководитель департамента физической защиты и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор").

Кроме них, по делу проходят еще четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств":

- Александр Цукерман ("Шугармен"),

- Игорь Фурсенко ("Решик"),

- Леся Устименко,

- Людмила Зорина.

Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.