Журналисты "Схем" раскрыли личности фигурантов громкого дела "Мидас" - фото
Журналисты проекта "Схемы" идентифицировали лиц, которым Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрения в деле "Мидас" - масштабном расследовании о коррупции в "Энергоатоме"
Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.
По данным расследователей, среди ключевых фигурантов - соучредитель "Квартала-95" Тимур Миндич, который в материалах НАБУ фигурирует под позывным "Карлсон". Также подозрения получили экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет") и руководитель департамента физической защиты и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор").
Кроме них, по делу проходят еще четверо участников так называемого "бэк-офиса по легализации средств":
- Александр Цукерман ("Шугармен"),
- Игорь Фурсенко ("Решик"),
- Леся Устименко,
- Людмила Зорина.
Как сообщалось, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.
В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".
Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.
Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.
В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.