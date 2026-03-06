12:20  06 марта
06 марта 2026, 15:15

Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей

06 марта 2026, 15:15
Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслык
Правительство Украины внедряет ряд мер по стабилизации рынка топлива в ответ на ситуацию, вызванную военными действиями на Ближнем Востоке

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Она отметила, что государственная компания "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику", – подчеркнула Свириденко.

Премьер также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценами, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

Отдельно Свириденко отметила приоритетность обеспечения ключевых сфер: сектора обороны, аграриев и общественного транспорта. Первый вице-премьер – министр энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом должны обеспечить достаточные ресурсы и стабильность цен в этих областях.

Кроме того, правительство работает с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего для украинского рынка.

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют подорожание бензинов и дизельного горючего из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Антимонопольный комитет обратился к сетям автозаправок в Украине и призвал в течение трех дней предоставить информацию о причинах повышения цен на нефтепродукты и сжиженный газ.

Читайте также: Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине

03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
