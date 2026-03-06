Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей

Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслык

Правительство Украины внедряет ряд мер по стабилизации рынка топлива в ответ на ситуацию, вызванную военными действиями на Ближнем Востоке

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Она отметила, что государственная компания "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях.

"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику", – подчеркнула Свириденко.

Премьер также поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродслужбе усилить контроль за ценами, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

Отдельно Свириденко отметила приоритетность обеспечения ключевых сфер: сектора обороны, аграриев и общественного транспорта. Первый вице-премьер – министр энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и Нафтогазом должны обеспечить достаточные ресурсы и стабильность цен в этих областях.

Кроме того, правительство работает с международными партнерами по увеличению объемов импорта горючего для украинского рынка.

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют подорожание бензинов и дизельного горючего из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, Антимонопольный комитет обратился к сетям автозаправок в Украине и призвал в течение трех дней предоставить информацию о причинах повышения цен на нефтепродукты и сжиженный газ.

