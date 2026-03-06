В Днепропетровской области женщина подала в суд на магазин через одну нить на костюме: на чью сторону стал суд

Иллюстративное фото

В Днепропетровской области адвокат подала в суд на интернет-магазин. Причиной было то, что она была недовольна товаром

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Адвокат из Днепропетровской области купил костюм в интернет-магазине. Однако она решила вернуть товар и указывала на недостаток – нить у кармана. Магазин был согласен обменять товар, но отказался принимать товар и возвращать деньги, заявив о повреждении.

Суд встал на сторону продавца. Причиной послужило то, что женщина не смогла доказать, что этот дефект существовал до получения товара. Теперь с нее взыскали 3 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

