06 марта 2026, 16:55

В Днепропетровской области женщина подала в суд на магазин через одну нить на костюме: на чью сторону стал суд

06 марта 2026, 16:55
Иллюстративное фото
В Днепропетровской области адвокат подала в суд на интернет-магазин. Причиной было то, что она была недовольна товаром 

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Адвокат из Днепропетровской области купил костюм в интернет-магазине. Однако она решила вернуть товар и указывала на недостаток – нить у кармана. Магазин был согласен обменять товар, но отказался принимать товар и возвращать деньги, заявив о повреждении.

Суд встал на сторону продавца. Причиной послужило то, что женщина не смогла доказать, что этот дефект существовал до получения товара. Теперь с нее взыскали 3 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

Напомним, в Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками. Суд назначил ему наказание.

