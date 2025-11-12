08:21  12 листопада
Не розрахувався за поїздку: на Рівненщині водій таксі поранив ножем пасажира
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
20:58  11 листопада
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
12 листопада 2025, 08:31

Герман Галущенко відсторонений від обов'язків міністра юстиції

12 листопада 2025, 08:31
Фото: Міненергетики України
Сьогодні вранці відбулося позачергове засідання Уряду, на якому було ухвалене рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, виконання обов’язків міністра покладено на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

У свою чергу, Галущенко зазначив, що погоджується із рішенням уряду.

"Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, Міністерство юстиції офіційно підтвердило, що за участі очільника відомства Германа Галущенка були проведені слідчі дії в межах кримінального провадження.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Читайте також: Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського

