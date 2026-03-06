12:20  06 марта
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парня
08:44  06 марта
Хотел "разоблачить агентов РФ": в Сумах мужчина поджег банк и аптеку
06:31  06 марта
Гибель матери и ребенка в ДТП на Прикарпатье: двух водителей взяли под стражу
UA | RU
06 марта 2026, 14:57

В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии

06 марта 2026, 14:57
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Во временно оккупированном Донецке ночью взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии №11 Цуркова

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко со ссылкой на сообщество Сопротивление Мариуполя, передает RegioNews.

Подрыв произошел в Киевском районе города.

"Сегодня ночью был взорван автомобиль, потенциально вместе с Цурковым, в Киевском районе Донецка. Напомню – это бывший руководитель 11 исправительной колонии", – написал Андрющенко.

По его словам, подрыв был заранее спланирован и сработал по замыслу. Пока информация уточняется.

Напомним, в начале февраля в Москве произошло покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями.

колония оккупация оккупанты авто Донецкая область подрыв руководитель
СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
06 марта 2026, 13:40
Пыталась подорвать здание ТЦК в Донецкой области: СБУ задержала российскую агентку
05 марта 2026, 10:24
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Правительство анонсировало меры по снижению цен на топливо: что ожидает водителей
06 марта 2026, 15:15
Смертельная погоня в Виннице: пьяный водитель Toyota протаранил уборочную машину
06 марта 2026, 14:40
В Сумской области оккупанты похитили 19 украинцев: что сообщил Омбудсман
06 марта 2026, 14:21
Не распознала инфаркт: в Киеве врачу объявили подозрение из-за смерти пациентки
06 марта 2026, 14:13
Инвалидность за 6 тысяч долларов: в Полтавской области разоблачили схему - среди подозреваемых должностное лицо
06 марта 2026, 14:00
150 пострадавших от укусов змей в 2025 году: где больше всего случаев
06 марта 2026, 13:55
Инкассаторские авто, деньги и дипломатический кризис: скандал между Киевом и Будапештом
06 марта 2026, 13:49
СБУ задержала женщину, которая наводила российские "КАБЫ" на украинских военных
06 марта 2026, 13:40
На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа
06 марта 2026, 13:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
