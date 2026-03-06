В Донецке взорвали автомобиль бывшего руководителя исправительной колонии

Фото: соцсети

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко со ссылкой на сообщество Сопротивление Мариуполя, передает RegioNews.

Подрыв произошел в Киевском районе города.

"Сегодня ночью был взорван автомобиль, потенциально вместе с Цурковым, в Киевском районе Донецка. Напомню – это бывший руководитель 11 исправительной колонии", – написал Андрющенко.

По его словам, подрыв был заранее спланирован и сработал по замыслу. Пока информация уточняется.

Напомним, в начале февраля в Москве произошло покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями.