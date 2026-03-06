17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:58  06 марта
Пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
06 марта 2026, 16:40

В Николаеве мужчина убил брата, потому что тот громко разговаривал по телефону

06 марта 2026, 16:40
В Николаеве вынесли приговор 38-летнему мужчине. Он убил собственного брата 

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Это произошло в октябре 2025 года в Николаеве. Человек со своим братом жил в одном доме. Брат пил алкоголь и громко разговаривал по телефону. Мужчина сначала сделал ему несколько замечаний, а потом брат пришел к нему с ножом и началась ссора.

Обвиняемый выхватил у брата нож и ударил его в грудь. Раненый удалился в свою комнату, а через некоторое время перестал подавать признаки жизни. Нож обвиняемый выбросил с балкона.

Во время суда мужчина признал вину. По его словам, он действовал спонтанно и не собирался убивать брата. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.

убийство суд Николаев
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
