В Николаеве мужчина убил брата, потому что тот громко разговаривал по телефону

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Это произошло в октябре 2025 года в Николаеве. Человек со своим братом жил в одном доме. Брат пил алкоголь и громко разговаривал по телефону. Мужчина сначала сделал ему несколько замечаний, а потом брат пришел к нему с ножом и началась ссора.

Обвиняемый выхватил у брата нож и ударил его в грудь. Раненый удалился в свою комнату, а через некоторое время перестал подавать признаки жизни. Нож обвиняемый выбросил с балкона.

Во время суда мужчина признал вину. По его словам, он действовал спонтанно и не собирался убивать брата. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом. На месте происшествия была найдена предсмертная записка. Полиция открыла уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и самоубийстве.