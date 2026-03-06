Хотел денежную помощь, а получил кредит: в Запорожье мужчина стал жертвой аферистов

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Житель Запорожья получил ссылку в социальной сети. Там предлагалось якобы оформление денежной помощи от ООН в размере 4 тысяч гривен. Мужчина перешел по ссылке и ввел там номер банковской карты, CVV-код и код из банковского приложения для получения выплат.

В результате через несколько дней с его карты полностью списали все деньги. Также аферисты оформили на него кредит в 23 тысячи гривен. В общей сложности мужчина потерял 39 тысяч гривен.

