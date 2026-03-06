17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:58  06 марта
Пограничники показали, как уничтожают логистику врага в Харьковской области
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
06 марта 2026, 15:45

Хотел денежную помощь, а получил кредит: в Запорожье мужчина стал жертвой аферистов

06 марта 2026, 15:45
Фото: Нацполиция
Житель Запорожья стал жертвой аферистов. Это произошло из-за фишинговой ссылки

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Житель Запорожья получил ссылку в социальной сети. Там предлагалось якобы оформление денежной помощи от ООН в размере 4 тысяч гривен. Мужчина перешел по ссылке и ввел там номер банковской карты, CVV-код и код из банковского приложения для получения выплат.

В результате через несколько дней с его карты полностью списали все деньги. Также аферисты оформили на него кредит в 23 тысячи гривен. В общей сложности мужчина потерял 39 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

