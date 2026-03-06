Еще 7 пограничников вернулись домой из российского плена

фото: ГПСУ

В пятницу, 6 марта, стало известно о возвращении домой из российского плена еще 300 украинских защитников. Среди них – семь пограничников из пяти пограничных отрядов и 23 отряда морской охраны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину в разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену больше года, некоторые – с 2022 года", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта из российского плена вернулись 17 воинов-пограничников. Речь идет о военнослужащих из 23 отряда Морской охраны Госпогранслужбы и еще восьми разных пограничных отрядов.