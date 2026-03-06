Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пока пара жила вместе, парень использовал данные 18-летней жительницы Тернополя для собственной наживы. В период с 18 по 24 января он без ведома девушки оформил на ее имя несколько банковских кредитов на 24 759 гривен. Кроме того, он заложил ее мобильный телефон в ломбард, солгав владелице, что гаджет потерял.

О махинациях девушка узнала только тогда, когда начала получать письма от банка с требованием погасить долг. После обращения в полицию правоохранители нашли телефон в ломбарде и подтвердили, что кредитные деньги присвоил ее бывший сожитель.

Отмечается, что юноша уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за имущественных и других преступлений.

Фигуранту сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

