06 марта 2026, 15:43

В Тернополе парень оформил кредиты на девушку и сдал ее телефон в ломбард

06 марта 2026, 15:43
Иллюстративное фото: pixabay
Полицейские объявили подозрение парню, который обманул свою бывшую девушку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пока пара жила вместе, парень использовал данные 18-летней жительницы Тернополя для собственной наживы. В период с 18 по 24 января он без ведома девушки оформил на ее имя несколько банковских кредитов на 24 759 гривен. Кроме того, он заложил ее мобильный телефон в ломбард, солгав владелице, что гаджет потерял.

О махинациях девушка узнала только тогда, когда начала получать письма от банка с требованием погасить долг. После обращения в полицию правоохранители нашли телефон в ломбарде и подтвердили, что кредитные деньги присвоил ее бывший сожитель.

Отмечается, что юноша уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей из-за имущественных и других преступлений.

Фигуранту сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове разоблачили мужчину, который оформил кредит на мёртвую мать. Деньги он использовал на собственные нужды.

