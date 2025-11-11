Галущенко сотрудничает со следствием – официальное заявление Минюста

Фото: Минюст

Министерство юстиции официально подтвердило, что при участии главы ведомства Германа Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства

Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает RegioNews.

"Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования", – отметили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что Министерство юстиции последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к коррупции, а в случае установления вины – ответственные лица должны быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Также в заявлении говорится, что Герман Галущенко воздерживается от публичных комментариев до завершения процессуальных действий, чтобы не нарушить тайну досудебного расследования.

Справка: 17 июля 2025 года Верховная Рада одобрила назначение Германа Галущенко на должность министра юстиции. После более чем четырех лет работы в роли главы Министерства энергетики он перешел к новому направлению в правительстве, сменив на этом посту Ольгу Стефанишину.

Напомним, народный депутат Ярослав Железняк подал в Верховную Раду заявление об увольнении Германа Галущенко с должности Министра юстиции. По его словам, основанием для инициативы является системная коррупция, провал в подготовке к защите энергетической инфраструктуры и связи должностного лица с пророссийским экснардепом Андреем Деркачем.

Что известно о деле "Энергоатома"

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.