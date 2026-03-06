12:20  06 марта
06 марта 2026, 14:40

Смертельная погоня в Виннице: пьяный водитель Toyota протаранил уборочную машину

06 марта 2026, 14:40
Фото: полиция
В Виннице полиция задержала водителя внедорожника, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП во время комендантского часа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ночью 6 марта на улице 600-летия патрульные пытались остановить автомобиль Toyota Land Cruiser, однако водитель проигнорировал требование и пустился в бегство. Во время погони на улице Магистратской он врезался в подметально-уборочную машину.

От полученных травм 55-летний водитель спецтехники погиб на месте.

Вместе с нарушителем в салоне Toyota находился 25-летний пассажир.

Проверка показала, что 25-летний водитель внедорожника был пьян. Его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. Водителю авто грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, полиция сообщила подробности расследования аварии, которая произошла 28 февраля на Прикарпатье и унесла жизни женщины и ее дочери. Подозрение объявили двум водителям, обоих суд отправил в СИЗО.

