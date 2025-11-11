08:44  11 ноября
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
11 ноября 2025, 08:42

Дело Миндича-Галущенко: тест на зрелость украинской политики

11 ноября 2025, 08:42
Дело Миндича-Галущенко обещает быть главным внутриполитическим событием не только осенью 2025 года, но, пожалуй, и всего в текущем году. Более того, оно может стать движущей силой различных внутриполитических конфликтов и ситуаций на следующий год, особенно в случае завершения войны и проведения послевоенных выборов
Дело Миндича-Галущенко обещает быть главным внутриполитическим событием не только осенью 2025 года, но, пожалуй, и всего в текущем году. Более того, оно может стать движущей силой различных внутриполитических конфликтов и ситуаций на следующий год, особенно в случае завершения войны и проведения послевоенных выборов
Фото: из открытых источников
Уже очевидно, что дело будет очень резонансным. Главный общественно-политический вызов этого дела состоит в том, чтобы найти приемлемый баланс между необходимостью полноценного расследования этого дела с последующим рассмотрением его в суде и сохранением хотя бы относительной внутриполитической стабильности в условиях полномасштабной войны (во избежание неуправляемого политического кризиса во время войны). Собственно, об этом должны помнить в первую очередь и во власти, и в оппозиции, и в НАБУ.

Власти не должны мешать расследованию и не начинать войну против НАБУ. Иначе проблем будет еще больше. В частности, это касается и международной репутации Украины, а также наших отношений с партнерами. Похоже, что в Офисе президента это понимают. Во всяком случае, президент Зеленский в вечернем обращении заявил, что поддерживает расследование НАБУ и САП по коррупции в энергетике. Конечно, это дело огромный политический риск и мина замедленного действия для президента. Но сейчас главный вызов и для него, и для всей страны – это война.

Для оппозиции существует большой соблазн начать масштабную атаку на президента. В мирных условиях, наверное, так оно и было бы. Но в условиях полномасштабной войны с Россией начинать внутреннюю политическую войну – это риск острого внутриполитического кризиса, который может значительно ослабить государство во время войны, а в худшем варианте привести и к военному поражению.

Риск внутренней дестабилизации должен пониматься и в НАБУ. Собственно, речь идет об общественном интересе во время войны. Есть еще одна проблема, о которой не должны забывать в НАБУ – как не повторить ошибки, которые были у их предшественников. Громкое начало дела еще не гарантирует его успешного завершения. Напоминаю о так называемом "янтарном деле". Тогда все также начиналось бурно и ярко – спецагентка Екатерина, спецоперация по предоставлению и получению взятки, когда использовались тайные аудио- и видеозаписи. ФБР по этому делу тоже фигурировало (работник ФБР представлял фиктивную иностранную компанию в сделках с народными депутатами Украины). А закончилось все развалом дела в судах, в том числе и потому, что использовались методы сбора информации, которые суд не признал процессуально законными.

Учитывая специфику нашего процессуального законодательства, это дело может затянуться на годы (в частности, учитывая и его масштабы). Происходящее сейчас это лишь завязка и прелюдия длительного криминально-политического сериала, который периодически будет напоминать о себе.

Один из ближайших эпизодов этого сериала – политическая судьба Галущенко. Если он получит подозрение от НАБУ, тогда неизбежно возникнет вопрос о том, может ли он состоять в должности министра, тем более в должности министра юстиции. Правовой конфликт интересов в данном случае очевиден. А есть еще этические и политические противоречия. Лучший вариант решения этой проблемы – добровольная отставка Галущенко с должности министра юстиции. Если нет, Кабмин должен отстранить Галущенко от исполнения обязанностей министра как минимум на время расследования. Однако, скажу крайне цинично, с политтехнологической точки зрения этот токсический балласт лучше сбросить с правительственного борта.

Что касается Миндича, то, похоже, он будет скрываться за границей. Появится еще один "беженец", скрывающийся от правосудия за границей. Не первый и, пожалуй, далеко не последний. И это еще одна правовая проблема на будущее.

А в целом это дело станет еще одним испытанием для страны, для соответствующих государственных структур, для политиков, для антикоррупционных институций и процессуального законодательства, да и общества.

