08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
07:40  11 ноября
На Полтавщине в водоеме обнаружили тело женщины
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
11 ноября 2025, 09:35

Свинарчук, Миндич и "обещание уйду с должности": кто кого обманывает

11 ноября 2025, 09:35
"Если найдут моего Свинарчука – уйду с должности"
"Если найдут моего Свинарчука – уйду с должности"
Иллюстративное фото: из открытых источников
Такое обещание дала голограмма и не соврала: фамилия "Миндич" даже близко не похожа на фамилию "Свинарчук". Совершенно разнокорневые слова. И фонетически очень несозвучны. Категорически разные слова. Ищите дальше Свинарчука до сбитых ног и мозолей на пятках, пока Миндича спокойно катапультировали из обворованной ими страны подальше от греха с кошельком царя в заднем кармане джинсов.

Конечно, это все подлая клевета, за которыми стоит россия. Конечно! Конечно-оооо! Цель врага – (цитируем телеграмм-помойки офиса президента) "ослабить нашего президента".

Конечнооооо! Это же Россия организовала расследование потрясающей по цинизму и объемам схемы хищений личными друзьями и бизнес-партнерами Спасителя Нации.

Конечнооооо, собственно путин устанавливал прослушку в квартире Миндича, который напару с Лидером От Бога является совладельцем вечернего квартала. И откаты на энергетических объектах получали подлые враги трясьця их матере.

Уйти с должности? Да вы что! Украина без Светлейшего Мессии тот же миг исчезнет с лица земли. Как это уйти с должности!! А войну кто выиграет в 2101 году? Кто своей грудью остановит орду? Кто защитит народ от свирепого московита, чьим агентом является каждый, кто даже заикнется напомнить обещание, подписанное мочой:

– Если найдут моего Свинарчука – уйду с должности.

Тимур Миндич скандал коррупционная схема коррупция друг президента Владимир Зеленский выезд за границу
