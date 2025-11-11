"Если найдут моего Свинарчука – уйду с должности"

Такое обещание дала голограмма и не соврала: фамилия "Миндич" даже близко не похожа на фамилию "Свинарчук". Совершенно разнокорневые слова. И фонетически очень несозвучны. Категорически разные слова. Ищите дальше Свинарчука до сбитых ног и мозолей на пятках, пока Миндича спокойно катапультировали из обворованной ими страны подальше от греха с кошельком царя в заднем кармане джинсов.

Конечно, это все подлая клевета, за которыми стоит россия. Конечно! Конечно-оооо! Цель врага – (цитируем телеграмм-помойки офиса президента) "ослабить нашего президента".

Конечнооооо! Это же Россия организовала расследование потрясающей по цинизму и объемам схемы хищений личными друзьями и бизнес-партнерами Спасителя Нации.

Конечнооооо, собственно путин устанавливал прослушку в квартире Миндича, который напару с Лидером От Бога является совладельцем вечернего квартала. И откаты на энергетических объектах получали подлые враги трясьця их матере.

Уйти с должности? Да вы что! Украина без Светлейшего Мессии тот же миг исчезнет с лица земли. Как это уйти с должности!! А войну кто выиграет в 2101 году? Кто своей грудью остановит орду? Кто защитит народ от свирепого московита, чьим агентом является каждый, кто даже заикнется напомнить обещание, подписанное мочой:

– Если найдут моего Свинарчука – уйду с должности.