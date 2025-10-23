НАБУ расследует еще одно дело в отношении эксминистра национального единства Чернышева

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование Bihus. info.

По информации журналиста Олега Новикова, речь идет о легализации имущества, полученного преступным путем (ч.3 статьи 209 УК Украины), а конкретно – земельных участков и домов в коттеджном городке в Козине.

Имущество бывший министр и его жена приобрели через подконтрольные им ООО "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" и обслуживающий кооператив "Жилищно-строительный кооператив "Солнечный Берег".

В начале 2019 года Чернышев был соучредителем "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а затем уступил свою долю в уставном капитале жене.

Правоохранители отмечают, что совокупный доход супругов Чернышевых за период 2019-2024 год составляет более 106 млн. гривен. Таким образом, разница между официальным совокупным доходом супругов и стоимостью одного дома с ремонтом составляет около 411 млн грн.

Напомним, в июне в то время еще вице-премьеру Алексею Чернышеву сообщили о подозрении в коррупции, связанном с его работой в Минрегионе. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и получение большой неправомерной выгоды.

По версии следствия, застройщик получил землю в Киеве по заниженной стоимости, из-за чего государство потеряло более 1 млрд грн, а чиновникам предлагали скидки на квартиры.

Сам Чернышев отрицает какие-либо злоупотребления.

Внимание к этому делу также привлекло то, что, когда правоохранители объявляли первые подозрения, чиновник находился за границей. Тогда в СМИ появлялись сообщения о том, что Чернышев не собирается возвращаться в Украину.

Однако министр национального единства все же вернулся. Впоследствии журналисты писали, что на самом деле к возвращению Чернышева в Украину привлекали даже разведчиков.

27 июня Высший антикоррупционный суд назначил министру меру пресечения – залог в размере 120 миллионов гривен.

Залог за Алексея Чернышева внесли жена и две компании , которые отрицали свое участие.

