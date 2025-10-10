Журналисты нашли в семьях заместителей главы Киберполиции недвижимость и десятки миллионов

Фото: скрин

Семьи двух заместителей руководителя Департамента киберполиции за несколько лет стали владельцами недвижимости на десятки миллионов гривен. Журналисты обратили внимание на то, что многие такие имущества не указывались в декларациях

Об этом рассказали в расследовании внештатных корреспондентов СБУ из Bihus.Info, передает RegioNews .

Олег Заворотний получил должность заместителя руководителя в 2019 году, до этого возглавлял один из отделов Департамента киберполиции. За этот период он задекларировал только авто. При этом он не указывал ни одного объекта недвижимости.

Однако после его повышения у семьи появились дорогие квартиры. В частности, его теща и жена приобрели не менее трех квартир в жилом комплексе "Комфорт Таун" в Киеве. Такое жилье стоит примерно 7-7,5 миллионов гривен.

При этом отмечается, что его теща стала ФЛП только в 2023 году. Жена ранее имела статус ФЛП, но ее доходы были минимальными.

"Поскольку вопросы касаются сведений о праве собственности на недвижимое имущество, которое не находится в моей собственности, и я нуждаюсь в получении сведений от третьих лиц, прошу указать период и объекты недвижимого имущества, представляющие общественный интерес, поскольку по запросу приведенные параметры невозможно установить из-за формулировки "в течение последних лет", "на этих квартир". с конца 2019 года без заключения брака, а с 2023 года - с заключением брака. Следовательно, указание периода запрашиваемой информации имеет значение для предоставления корректных и достоверных сведений", - прокомментировал заместитель начальника Департамента киберполиции Заворотной.

Другой заместитель председателя Киберполиции Андрей Шаронов вступил в должность в начале 2022 года. В свою первую декларацию он внес сбережения, дом, земельный участок и квартиру в Одессе. Это оправдано, учитывая, что раньше у него был бизнес. Активы были оформлены на жену, а в следующей декларации "пропали" вместе с ней. Тогда же женщина начала показывать в соцсетях интерьеры новой квартиры в ЖК Marinist Residence — элитном комплексе у моря в Одессе.

За несколько месяцев до развода это жилье переписали на отца жены. Отмечается, что по рыночным ценам речь идет не менее 200 тысяч долларов.

"По имеющейся мне информации, полученной со слов бывшей жены, мой бывший тесть приобрел квартиру летом 2023 года, и до конца 2024 года квартира не использовалась для постоянного проживания, поскольку находилась в строительном состоянии. В связи с этим и учитывая то, что я и моя бывшая жена не имеет бенефициарного интереса относительно указанной квартиры, основания для декларирования этого объекта недвижимости в соответствии со статьями 46–52 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и официальных разъяснений НАПК у меня, как у декларанта, отсутствовали и не существовали", - прокомментировал Андрей Шаронов.

Как сообщалось, украинские чиновники "наошибались" в декларациях почти на 6 млрд грн. Каждая третья проверенная декларация (423 случая) содержала признаки представления заведомо ложных данных.