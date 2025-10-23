НАБУ розслідує ще одну справу щодо ексміністра національної єдності Чернишова
Національне антикорупційне бюро розслідує ще одну справу, в якій фігурує колишній міністр національної єдності Чернишов
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування Bihus. info.
За інформацією журналіста Олега Новікова, йдеться про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 статті 209 КК України), а конкретно – земельних ділянок та будинків у коттеджному містечку в Козині.
Майно колишній міністр та його дружина набули через підконтрольні їм ТОВ "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" та обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Сонячний Берег".
На початку 2019 року Чернишов був співзасновником "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а потім уступив свою частку у статутному капіталі дружині.
Правоохоронці зазначають, що сукупний дохід подружжя Чернишових за період 2019-2024 рік складає понад 106 млн гривень. Таким чином, різниця між офіційним сукупним доходом подружжя та вартістю одного будинку з ремонтом складає майже 411 млн грн.
Нагадаємо, у червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.
За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.
Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.
Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.
Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.
27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід – заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.
Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.
