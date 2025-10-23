НАБУ розслідує ще одну справу щодо ексміністра національної єдності Чернишова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на розслідування Bihus. info.

За інформацією журналіста Олега Новікова, йдеться про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч.3 статті 209 КК України), а конкретно – земельних ділянок та будинків у коттеджному містечку в Козині.

Майно колишній міністр та його дружина набули через підконтрольні їм ТОВ "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" та обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Сонячний Берег".

На початку 2019 року Чернишов був співзасновником "БЛУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а потім уступив свою частку у статутному капіталі дружині.

Правоохоронці зазначають, що сукупний дохід подружжя Чернишових за період 2019-2024 рік складає понад 106 млн гривень. Таким чином, різниця між офіційним сукупним доходом подружжя та вартістю одного будинку з ремонтом складає майже 411 млн грн.

Нагадаємо, у червні на той ча ще віцепрем’єру Олексію Чернишову повідомили про підозру у корупції, пов’язаній із його роботою в Мінрегіоні. Йому інкримінували зловживання службовим становищем та отримання великої неправомірної вигоди.

За версією слідства, забудовник отримав землю у Києві за заниженою вартістю, через що держава втратила понад 1 млрд грн, а посадовцям пропонували знижки на квартири.

Сам Чернишов заперечує будь-які зловживання.

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, посадовець перебував за кордоном. Тоді у ЗМІ з'являлись повідомлення, що Чернишов не збирається повертатися в Україну.

Однак міністр національної єдності все ж повернувся. Згодом журналісти писали, що насправді до повернення Чернишова в Україні залучали навіть розвідників.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив міністру запобіжний захід – заставу в розмірі 120 мільйонів гривень.

Заставу за Олексія Чернишова внесли дружина та ще дві компанії, які заперечили свою участь.

